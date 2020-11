Wiesenburg

Wenn Mutti zur Arbeit geht, möchte sie ihr Kind gut aufgehoben wissen. Unter anderem Krankenschwestern oder Erzieherinnen müssen mitunter sehr früh zum Dienst erscheinen. Also hoffen sie, dass der eigene Nachwuchs ebenfalls gut betreut wird. Doch zumindest in der Wiesenburger Grundschule Am Schlosspark fehlt ein Frühhort ab 6 Uhr, wie er sonst im Hohen Fläming durchaus üblich ist.

Mindestens eine Hand voll Familien will, dass die Lücke geschlossen wird. Das haben sie jüngst in der Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark dokumentiert. Auf Antrag der Linken soll die Verwaltung daher den Bedarf ermitteln und Möglichkeiten für die gesicherte Betreuung prüfen. Ein längerer Diskussionsprozess zeichnet sich jedoch ab. Der Sozialausschuss übernimmt daher.

Bedarf ist strittig

„Jungen und Mädchen vor Schulbeginn um 7.30 Uhr in Obhut zu geben, ist keine gute Praxis“, findet jedoch Bürgermeister Marco Beckendorf. Das trifft durchaus die Auffassung der Mütter und Väter, wie sie bekunden. Doch das wahre Arbeits- und Familienleben stellt andere Anforderungen. Gestritten wird allein schon über die Frage, wie viele Betroffene es in Wiesenburg und Umgebung wohl wirklich gibt.

Denn momentan wird lediglich zur Einschulung der Abc-Schützen überhaupt einmal der Bedarf abgefragt, heißt es – nicht jedoch in den Folgejahren. Aus Mangel am kommunalen Angebot übernehmen zuweilen Verwandte und Bekannte die morgendliche Betreuung der Grundschüler. So kommt es, dass die für Ausnahmen organisierte Aufsicht ab 6.30 Uhr lediglich vereinzelt in Anspruch genommen wird. Diese Aufgabe übernimmt Schulsekretärin

Mehr als Aufsicht gewünscht

„Da gibt es keine echte Beschäftigung mit dem Nachwuchs. Eine pädagogische Betreuung ist etwas anderes“, sagt Daniela Rabinowitsch, Fraktionschefin der Linken. Sie verlangt, dass der Rechtsanspruch erfüllt wird und sich dabei am Arbeits- und Lebensrhythmus von Eltern und Kindern orientiert.

Bessere Zeiten: Daniela Rabinowitsch ist die Vorsitzende des Sozialausschusses in Wiesenburg/Mark und kritisiert Bürgermeister Marco Beckendorf. Quelle: eva loth

„Die frühzeitige Betreuung ist vom Arbeitgeber der Eltern gewünscht. Seine Sorge um die benötigte Arbeitskraft stellt aber keinen Rechtsanspruch dar“, hält Bürgermeister Beckendorf dagegen. Er will Arbeitgebern keinen Freibrief für familienfeindliche Beschäftigungsverhältnisse bieten. Er sieht die Anforderungen im Rahmen der verlässlichen Halbtagsgrundschule und integrierter Kindertagesbetreuung zwischen 6.30 und 17 Uhr gewährleistet. „In der Regel gehen Unternehmen auf die Anliegen der Eltern ein“, so der Verwaltungschef.

Rathauschef fürchtet um Qualität

Darüber hinaus macht er darauf aufmerksam, dass die Regelbetreuungszeit von acht Stunden in praktisch allen Einrichtungen überschritten wird. Weil sie jedoch alle zusammengehören, müsste auch noch die Vertretung bei Personal-Engpässen organisiert werden. Das Anliegen der Verwaltung sei, nach der Devise „mehr Qualität statt Quantität“ den Betreuungsschlüssel zu verbessern. „Wenn jedoch die Zeiten weiter verlängert werden, läuft das konträr zur bisherigen Strategie“, so Beckendorf. Nicht zuletzt ahnt der Rathauschef, dass die angestellten Erzieher ebenfalls ihr Recht auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf reklamieren werden.

Gleichwohl will er sich nicht der Debatte verschließen. So müsse erörtert werden, ob eine Betreuung durch pädagogisches Fachpersonal oder sogenannte 450-Euro-Kräfte erfolgen soll. „Die Problematik war uns noch nicht bekannt“, zeigt sich Hauptausschusschef Robert Pulz aufgeschlossen. „Aber der Antrag hat ja offenbar seine Gründe“.

Von René Gaffron