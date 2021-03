Ensemble Aquabella im Livestream-Konzert aus Wiesenburg

Wiesenburg

Die A-Capella-Formation Aquabella gilt im Weltmusik-Bereich als das renommierteste weibliche Vokalensemble Deutschlands. Es besteht aus fünf Solistinnen, die ihre individuellen Stimmfarben und Charaktere in einen harmonischen Gesamtklang bringen. Das seit über 20 Jahren bestehende Ensemble hat sich mit traditioneller Vokalmusik aus aller Welt ein einmaliges Repertoire in 20 Sprachen angeeignet und war damit auf mittlerweile über 700 Konzerten im In- und Ausland unterwegs.

Was Aquabella so charmant macht, ist die grenzenlose Suche nach Liedern aus fremden und vertrauten Kulturen. In der Vielfalt der bearbeiteten Stücke spürt Aquabella das Gemeinsame und Verbindende eines „globalen Liedgutes“ auf – die Einheit menschlicher Emotionen im Gesang, jenseits kultureller, politischer und historischer Grenzen. Zu erleben ist die Gruppe in einem Livestream-Konzert aus Mal’s Scheune in Wiesenburg am Sonntag, 28. März, um 19 Uhr.

In ihrem aktuellen Programm „Heimatlose Lieder“ beschäftigt sich Aquabella mit Sprachen, die drohen, in Vergessenheit zu geraten, mit Liedern aus Ländern, die es so nicht mehr gibt, mit Liedern von Menschen, die heimatlos geworden sind oder sich heimatlos fühlen und auch mit Liedern, die scheinbar überall zu Hause sind. Zugang zum Livestream gibt es über Youtube/mals_scheune oder Facebook/malsscheune.

Von MAZ