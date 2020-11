Erhalt des Jeseriger Sees: Ortsbeirat erlässt neue Regeln

Jeserig/Fläming

Die Einwohner von Jeserig/ Fläming sind mehr denn je in Sorge um den See in der Ortsmitte. Schilfwuchs und Trockenheit setzen dem 2,5 Hektar großen Gewässer bereits zu. Deshalb soll das geschützte Biotop nur einer sanften Nutzung ausgesetzt werden.

Die Regeln dafür sind jetzt auf einem A 4 Blatt formuliert. Anwohner Thomas Hammon hat sie nach einem umfangreichen Diskussionsprozess mit den Einheimischen zusammengetragen. Während der jüngsten Ortsbeiratssitzung wurden sie nochmals erörtert und nun abgestimmt. Zu allererst heißt es: Die Löschwasserentnahmestelle muss frei bleiben.

Anzeige

Müll selbst mitnehmen

„Offiziell handelt es sich nicht um eine Badestelle“, bekräftigt Manfred Rabinowitsch als Ortsvorsteher. Das Baden auf eigene Gefahr ist freilich erlaubt. Vornehmlich finden hier aber die Petrijünger des Wiesenburger Anglervereins „Perle des Flämings“ ihren Platz und pflegen gemeinsam mit engagierten Anrainern das Kleinod. Müll sollte deshalb jeder selbst mitnehmen, denn die Behälter am Ufer werden eher selten geleert.

Vor dem Hintergrund sind nun einige Hinweise aufgeschrieben - teils mit Verweis auf ohnehin bestehende Grundlagen. So wird die Brandenburger Hundehalterverordnung zitiert. „Hunde sind so an der Leine zuführen, dass Menschen, Tiere und Sachen nicht gefährdet werden. Die Leine darf das Höchstmaß von zwei Meter nicht überschreiten.“ Auch das Befahren der öffentlichen Anlagen mit Kraftfahrzeugen ist laut Ordnungsbehördlicher Verordnung der Gemeinde Wiesenburg/Mark untersagt. Hunde und Pferde sollen aus hygienischen Gründen dem Sandufer fernbleiben.

Bußgeld für Wildpinkeln möglich

„Wildpinkeln“ und das Verrichten der Notdurft sind für Anwohner und Gäste ein Zumutung. Sie gelten nach Ansicht der Verfasser als „Erregung öffentlichen Ärgernisses und sind bußgeldbewährt, ist daher zu lesen. „Mangels öffentlicher Toilette ist der Aufenthalt am See kurz zu halten und Zelten nicht möglich“, heißt es schließlich abschließend.

Die Schilder sollen spätestens zur nächsten Saison gut sichtbar angebracht und die Belehrungen hoffentlich befolgt werden. „Dabei geht es nicht darum mit aller Macht dann Recht und Ordnung durchzusetzen“, erklärt Thomas Hammon. Er preist eher den Erkenntnisgewinn für die Jeseriger, die seit Monaten um Formulierungen und Interessenausgleich ringen. „Nicht um Vergehen der anderen zu ahnden, sondern um eine Grundlage für eine freundliche Ansprache zu haben“, sagt er.

Lesen Sie auch

Von René Gaffron