Schrauben, schmieren, flicken: Fabrice Deparis macht Fahrräder wieder fit

Wiesenburg

Schrauben, flicken und hämmern – Fabrice Deparis bietet einen ganz besonderen Service an. Macht der eigene Drahtesel mal Probleme, dann unterstützt der gebürtige Franzose in seiner Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt in Wiesenburg bei der Reparatur von Fahrrädern. Sein Motto: Je mehr Fahrräder wieder repariert sind, desto weniger Autos fahren auf den Straßen.

Zur Galerie In der Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt von Fabrice Deparis aus Wiesenburg werden Drahtesel wieder fit gemacht.

„Das ist also mein kleiner Beitrag gegen den Klimawandel. Ich versuche, so viele Fahrräder wie möglich wieder auf die Straße zu bringen“, betont der fünffache Familienvater. Privat nutzen er und seine Familie das Fahrrad nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Alltag. „Ich fahre auch gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln.“ Die Fahrrad-Werkstatt bietet Fabrice Deparis in Kooperation mit dem Galerieladen Milan und dem Coconat in Klein Glien an.

Anzeige

In der Stadt bewege sich die Mehrzahl der Bewohner in einer Entfernung von drei Kilometern, sei es direkt auf den Weg zur Arbeit oder zum Bahnhof, so Deparis weiter. „Man kann alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen. Auf dem Land ist das natürlich nicht so leicht.“ Fabrice Deparis ist Lehrer und hat sich sein Wissen rund um das Fahrrad selbst angeeignet. „Bei fünf Kindern geht immer ein Rad kaputt, da musste ich selbst versuchen, die Sachen zu reparieren.“

Weitere MAZ+ Artikel

Aus der Not heraus geboren

Vor allem der Grundgedanke der Wiederverwertung sei dem 41-Jährigen dabei sehr wichtig. „Ich möchte, dass so viel wie möglich wiederverwertet wird und kostenlos zur Verfügung steht. Außerdem hoffe ich, dass das Selbstvertrauen von Kindern und Frauen dadurch gestärkt wird. Alle können an einem Fahrrad basteln, egal ob jung oder alt, Mann oder Frau. Alle können das, nicht nur Männer.“

Die Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt ist Anfang dieses Jahres aus einer Not heraus geboren worden. „Ich bin arbeitslos geworden. Den Moment genieße ich, da ich nun mehr Zeit für meine große Leidenschaft, den Garten und biologischen Anbau, habe. Ich wollte schon seit Langem eine Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt anbieten.“

Telefonische Terminvereinbarung Für eine Reparatur kann man mit Fabrice Deparis telefonisch einen Termin vereinbaren. Er ist erreichbar unter: 0173/5114921 Die Klimaschutz-Managerin für den Landkreis Potsdam-Mittelmark, Barbara Ral, ist unter 033841/65382 zu erreichen. Die ehrenamtliche Fahrrad-Werkstatt wird vom Landkreis Potsdam-Mittelmark finanziell bei der Beschaffung von Material unterstützt.

In der Regel findet die Fahrradreparatur bei ihm vor der Haustür oder im heimischen Garten statt. Geplant war ein regelmäßiges Angebot im Galerieladen Milan in Bad Belzig. Doch dann kam die Corona-Pandemie dazwischen, erklärt der 41-Jährige, der seit 2017 mit seiner Familie in Wiesenburg lebt. „Damit wollen wir aber nun starten. Geplant ist in den Räumlichkeiten des Galerieladens Milan einmal im Monat die Fahrrad-Werkstatt anzubieten“, erklärt Deparis, der das ehrenamtliche Angebot nur noch bis zum Sommer anbieten wird.

„Meine Frau ist schon mit drei von unseren Kindern in Straßburg und arbeitet als Lehrerin. Ich werde ihr mit den zwei anderen Kindern im Juli folgen.“ Trotz seines Diplom-Abschlusses in Germanistik, kann der gebürtige Franzose an der „Gesamtschule im Gartenreich“ Oranienbaum ( Sachsen-Anhalt) seit März nicht mehr unterrichten. „Im Januar dieses Jahres kam der Bescheid vom Schulamt, das mein Abschluss in Deutschland nicht anerkannt wird. Ich darf nicht länger meiner Tätigkeit als Lehrer nachkommen“, erklärt Deparis, der in Frankreich als Lehrer verbeamtet ist.

Hat sich das Wissen rund um das Fahrrad selbst angeeignet: Fabrice Deparis aus Wiesenburg bietet Hilfe in seiner Fahrrad-Werkstatt an. Quelle: Johanna Uminski

Bevor er sich wieder in Richtung Heimat aufmacht, möchte Fabrice noch ein paar Projekte initiieren. „Seit zwei Wochen sortiere ich alte Fahrräder in einer alten, großen Schäferei aus. Die Idee ist, dass ich mit Flüchtlingen aus Bad Belzig an den Fahrrädern basteln möchte, damit am Ende jeder von ihnen sein eigenes Rad hat“, so der Pädagoge.

Eine weitere Idee ist, einen Räderpark am Bahnhof in Wiesenburg zu entwickeln. Fabrice Deparis hofft, dass sich ein Nachfolger für seine Fahrrad-Werkstatt findet. „Er oder sie sollte einfach nur gute Laune und einige Werkzeuge mitbringen.“

Lesen Sie auch

Von Johanna Uminski