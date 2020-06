Wiesenburg

In der Feldstraße wird jetzt wirklich Bauland ausgewiesen. Auf der Nordseite soll der Lückenschluss erfolgen. Die ins Auge gefassten 7900 Quadratmeter bieten demnach Platz für zehn Eigenheime oder Doppelhaushälften. Das schätzt Planer Torsten Mess ein.

Er arbeitet für das Ingenieurbüro Spath und Nagel aus Berlin. Es ist damit beauftragt, in einem beschleunigten Verfahren die Unterlagen bis spätestens 31. Dezember 2021 zur Baureife zu bringen. Denn solche formelle Ausnahmen wird möglich für Flächen mit weniger 10.000 Quadratmeter, wenn sie an bestehende Bebauung anschließen und sogar der Abrundung des Ortsbildes dienen.

Anregungen zum Vorhaben erwünscht

Gleichwohl sind Bürger und Behörden demnächst aufgefordert, ihre Stellungnahmen zu dem Vorhaben zu äußern. Die Auslegung der Pläne wurde von der Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark in der jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit beschlossen. Immerhin handelt es sich um die Reaktivierung von Überlegungen, die in der Kommunalpolitik seit mindestens 25 Jahren immer wieder angestellt werden.

Doch konnte die Nachfrage an Bauplätzen in dem 1300-Einwohner-Ort bislang an anderen Stellen bedient werden. „Aber der Bedarf wächst“, weiß Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke). Die Grundstücke sollen aus Privatbesitz erworben und dann vermarktet werden. Die Hoffnung, dass sich einmal ein Investor findet, hat sich freilich nicht erfüllt.

Zweite Fläche im Visier

Womöglich wird später auch noch eine weitere Fläche zwischen Feldstraße und Schmerwitzer Weg entwickelt, wobei aber unter anderem ein schützenswertes Biotop zu beachten ist. Dafür sind schon alle Leitungen verlegt und die Hoffnung auf den Ausbau der Buckelpiste ist ein seit langem gehegter Wunsch der Anlieger.

Derweil sorgen sich einige Gemeindevertreter aus dem Umland, dass die Ortsteile zu kurz kommen könnten. Denn von den Landesplanern werden der Gemeinde Wiesenburg/Mark ihrer Einwohnerzahl von 4300 entsprechend lediglich 4,3 Hektar Baulandfläche für die nächsten zehn Jahre zugebilligt.

Der Abgeordnete Steffen Teuber aus Reetz will, dass Bauwillige auch in den Dörfern der Gemeinde Wiesenburg/Mark zum Zuge kommen. Quelle: René Gaffron

Solange das in Rede stehende Ko-Dorf am Bahnhof mit seiner Bruttofläche von knapp vier Hektar keinen Sonderstatus erhält, sind damit und mit der Feldstraße die Kapazitäten schon ausgeschöpft, fürchten Robert Pulz ( Medewitz) und Steffen Teuber ( Reetz). Nach Aussage des Bürgermeisters sei es erstrebenswert, dort zum einen den Bestand zu erhalten und zum anderen möglich, in Lücken zu bauen. Darüber hinaus hofft Marco Beckendorf, dass der Ort Wiesenburg formell als Grundversorgungszentrum anerkannt wird. Dann dürften dort weitere Wohnflächen entwickelt werden.

