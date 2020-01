Edis will Schaden durch neuen Stromzähler nicht begleichen – bis die MAZ nachfragt

Wiesenburg

Felicitas Bucher und ihr Mann sind sauer. Sie fühlen sich von ihrem Netzbetreiber, der Edis, hingehalten. Und das bereits seit Ende Oktober des vergangenen Jahres.

Am 30. Oktober wurde bei Buchers in Wiesenburg der Stromzähler gewechselt. Allerdings nicht von Edis selbst, sondern einer durch das Unternehmen beauftragen Fremdfirma. Als der Monteur weg war dann die böse Überraschung: Geschirrspüler, Herd, zwei Lampen, der Antrieb vom Garagentor und die Pumpe der Kläranlage waren kaputt.

Elektriker soll Schaden bestätigen

„Ich wurde vor den Arbeiten lediglich darauf hingewiesen, dass kein Computer oder Laptop am Netz sein soll, was auch nicht der Fall war“, berichtet Felicitas Bucher.

„Weil der 31. Oktober ein Feiertag war, habe ich den Schaden also am 1. November telefonisch gemeldet. Da wurde mir mitgeteilt, dass wir einen Elektriker beauftragen sollen, der den Schaden feststellt – und dass für so eine Kleinigkeit kein Mitarbeiter von Edis nach Wiesenburg komme.“ Sie habe nach dem Telefonat außerdem den Eindruck gehabt, nicht die einzige Kundin mit diesem Problem gewesen zu sein.

Bei Felicitas Bucher aus Wiesenburg kam es nach dem Wechsel des Stromzählers zu einem Überspannungsschaden. Unter anderem war in der Folge die Pumpe des Klärwerks kaputt. Quelle: Privat

Der Besuch des Elektrikers folgte drei Tage später. Sein Protokoll, das der MAZ vorliegt, bestätigt: Beim Zählerwechsel kam es zu einer Überspannung, in deren Folge einige Geräte im Haus halt der Buchers beschädigt wurden.

„Das Protokoll habe ich am 5. November an die Edis gemailt“, berichtet Felicitas Bucher. „Am 8. November habe ich zum ersten Mal nach dem Bearbeitungsstand gefragt. Da sagte man mir, dass alle Unterlagen da und in Bearbeitung seien.“

Lesen Sie auch: Besitzer möbeln das Wiesenburger Schloss auf

Was dann folgt, gleicht einem Telefonmarathon. Fünf Mal habe sie versucht, Kontakt zum verantwortlichen Mitarbeiter zu bekommen, schildert die Wiesenburgerin. Sie sei aber immer nur im Callcenter und jedes Mal bei einem anderen Mitarbeiter gelandet, der ihr nicht habe helfen können.

„Mir wurde unter anderem gesagt, dass man mir keine Durchwahl geben könne, dass ich von der Edis abhängig sei und nur durch den Umzug in ein anderes Bundesland den Betreiber wechseln könne oder auch, dass es ein Computerproblem gebe und man unter meiner Kundennummer nicht nachsehen könne.“

Keine Antwort auf Beschwerde

Auf ihre in der Zwischenzeit verfassten Beschwerdemails habe sie keine Antwort erhalten, auch ein Besuch bei der Edis in Bad Belzig habe kein Ergebnis gebracht – obwohl sich der Mitarbeiter dort sehr um eine Lösung bemüht habe.

„Wir leben mit sechs Personen in unserem Haus, darunter zwei Kleinkinder. Ich musste also den Herd und den Geschirrspüler schnell reparieren lassen“, sagt Felicitas Bucher.

>>Lesen Sie auch: Edis plant ein Energiewendelabor

Rund 2000 Euro hätten sie die bisherigen Reparaturen aller Geräte insgesamt gekostet – Geld, das sie von der Edis erstattet haben will. „Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, meine Geduld ist am Ende.“

Erst auf Anfrage der MAZ reagiert der Energieversorger. Diese „haben wir zum Anlass genommen, den Sachverhalt noch einmal einer gründlichen Überprüfung zu unterziehen“, schreibt Edis-Sprecher Danilo Fox.

Vorsichtige Erleichterung

Felicitas Bucher bestätigt: Am Dienstag habe sie endlich einen Anruf bekommen. „Eine Mitarbeiterin hat mir erklärt, dass sie alle notwendigen Unterlagen zusammenstellen und nächste Woche an die Versicherung weiterleiten würde“, erzählt die Wiesenburgerin.

Sie sei dennoch erst mal nur vorsichtig erleichtert und froh. „Noch habe ich ja kein endgültiges Ergebnis. Aber ich bin beruhigt, dass Edis reagiert hat und scheinbar etwas in Gang gekommen ist – wenngleich dafür erst der Schritt an die Öffentlichkeit notwendig war.“

Von Josephine Mühln