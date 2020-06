Wiesenburg

Eine große Eiche am Wiesenburger Ortsausgang ist dem Unwetter am Wochenende zum Opfer gefallen. Beim Gewitter am Sonnabend nachmittag hat offenbar ein Blitz eingeschlagen. So entzündete sich der Baum. „Spaziergänger haben die etwa zwei Meter hohen Flammen gesehen und deshalb Alarm geschlagen“, berichtet Tobias Schulze.

Die Kameraden aus Wiesenburg und Neuehütten nahmen zunächst die Brandbekämpfung mit Wasser auf. Jedoch waren noch weitere Glutnester zu vermuten. Denn der Baum am Ende der Hermann-Boßdorf-Straße, der immerhin unter Naturschutz steht, ist innen nur noch hohl. Die trotzdem vitale Krone jedoch ist ziemlich hoch.

Löcher im Stamm abgedichtet

Deshalb eilten Feuerwehrleute aus Bad Belzig mit ihrer Drehleiter zu Hilfe. Aus der Höhe konnte nunmehr mit Schaum gezielt gelöscht werden. Außerdem wurden die Löcher am Stamm erst einmal abgedichtet. Ob die Eiche das übersteht, wird sich noch zeigen. Zumindest wurde so schon verfahren bei einer markanten Linde in Jeserigerhütten.

Die Feuerwehr aus Bad belzig kam mit der Drehleiter zu Hilfe. Quelle: FFw Bad Belzig

Nach reichlich zwei Stunden ging es zurück in die Gerätehäuser. Dabei haben die Feuerwehrleute aber buchstäblich am Rande noch Nerven gelassen. Denn der Einsatzort an der Appelallee nach Jeserig/ Fläming war zwar gesperrt. Doch zahlreiche Passanten und Schaulustigen seien den Anweisungen, sich zur eigenen Sicherheit fern zu halten, nicht nachgekommen, berichtet Tobias Schulze.

Von René Gaffron