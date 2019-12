Feuerwehrauto und Spritze unter einem Dach

Mützdorf

Es ist wahrlich nicht so oft, das die Freiwillige Feuerwehr Mützdorf alarmiert wird: dreimal in diesem Jahr war das der Fall. Wenn die Löschgruppe jedoch gefragt war und ausrücken sollte oder auch beim Üben daheim, mussten die Kameraden erst ihre Gewandheit und Ausdauer beweisen. Denn zunächst einmal wurden die Einsatzmittel aus verschiedenen Ecken des zugegebenermaßen nicht so großen 100-Seelen-Ortes zusammengeholt.

Dennoch war das auf Dauer kein zumutbarer Zustand und ist nun auch vorbei. Denn das Fahrzeug und der Tragkraftspritzen-Anhänger sind neuerdings zentral unter einem Dach untergebracht. Darüber freut sich nicht zuletzt Jens-Uwe Werner als Fachamtsleiter in der Gemeindeverwaltung Wiesenburg/Mark. „Wir wollen , dass die kleinen Löschgruppen einsatzbereit bleiben. Dann müssen sie entsprechende Bedingungen vorfinden“, sagt er.

Ausweichquartier auf Privatgrundstück

„Bislang stand die Spritze in der Garage neben dem Schlauchturm auf dem Dorfplatz“, bestätigt Tobias Rudolph. Er steht seit zwölf Jahren an der Spitze der 1933 gegründeten Ortsfeuerwehr. Uniformen und Ausrüstung indes liegen im Dorfgemeinschaftshaus, das von der Löschgruppe mit genutzt wird. Doch für den Mannschaftstransportwagen, den die Brandschützer vor knapp zwei Jahren erhielten, fehlte ihnen bis jetzt ein Unterstand. Sie konnten dankenswerter Weise vorübergehend eine Alternative auf einem privaten Grundstück finden, berichten sie.

„Dass das Auto nicht in unser altes Domizil passen kann, war von Anfang an klar. Weder in der Länge und Breite, noch in der Höhe“, erklärt Tobias Rudolph. Doch dann wurde das Warten auf den schlichten Fertigteilbau zum Geduldsspiel und das Provisorium drohte sich zu verstetigen. „Manchmal haben wir bezweifelt, ob es noch gelingen wird“, bekräftigt Ralf Lorenz.

Ralf Lorenz, Ortsvorsteher Mützdorf Quelle: René Gaffron

Der Ortsvorsteher gehört selbst mit zu den Blauröcken und hat den Missstand in seiner typisch bescheidenen Art Herbst vorigen Jahres kritisch zur Sprache gebracht. Verschobene Prioritäten und Krankheit der Bauamtsmitarbeiter waren Ursache für die Verzögerung.

Brandschützer mit Eigenleistung dabei

In den vergangenen Monaten konnte nun, da alle Genehmigungen vorhanden waren, die Realisierung der buchstäblich nahe liegenden Lösung in Angriff genommen werden. Auf dem Hof des Gemeindehauses ist der Zweckbau montiert worden. Maßgeblichen Anteil haben nicht nur der Baubetrieb Andreas Petzold und Elektro Hagedorn. Sondern die Floriansjünger selbst haben beispielsweise die Pflasterarbeiten im Umfeld als Eigenleistung eingebracht.

Los ging es freilich schon mit der Versetzung der Tischtennisplatte. Sie steht jetzt auf dem Anger.

Der 8 x 3,50 x 3,80 Meter große Neubau hinter dem Gemeinschaftshaus ist am Wochenende offiziell in Besitz genommen worden. Reichlich 20.000 Euro hat die Kommune dafür investiert. Theoretisch würde in Zukunft wohl auch ein kleines Löschfahrzeug hinein passen.

Von René Gaffron