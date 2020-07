Wiesenburg

Zum 13. Mal wird in diesem Jahr der Fläming-Initiativ-Preis (Flip) ausgelobt. Damit werden Initiativen geehrt, die sich im Sinne der Veranstaltung „ Fläming aktiv — gemeinsam gestalten” an der Entwicklung der Region beteiligen. Darauf wird in einer Pressemitteilung hingewiesen.

Die Wandertrophäe, ein Feldstein auf Baumscheibe von der Wiesenburger Künstlerin Iris Serafin-Bergner gestaltet, wird im Herbst überreicht. Der Wettbewerb war im vergangenen Jahr nach vierjähriger Unterbrechung wieder belebt worden.

Die Kletteranlage im und am alten Heizhaus an der Wiesenburger Grundschule ist das Domizil des Deutschen Alpenvereins, Sektion Hoher Fläming. Quelle: René Gaffron

Die Internetplattform „Flaeming 365“ und der Deutsche Alpenverein, Sektion Hoher Fläming, teilten sich den ersten Platz.

Erst Jury, dann Publikum

Alle Initiativen, Vereine und Projekte, die sich für eine kooperative nachhaltige Entwicklung der Region im wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich einsetzen, können sich selbst bewerben oder von anderen vorgeschlagen werden. Eine Jury wählt dann das Favoritentrio aus. Letztlich bestimmen alle Teilnehmer der Veranstaltung „ Fläming aktiv — gemeinsam gestalten” am 24. Oktober den Gewinner. Zur Vorbereitung der Zusammenkunft sind drei Treffen geplant –das erste am 20. August, 17 Uhr, in Mals Scheune in Wiesenburg.

Für die Bewerbung genügt eine Projektbeschreibung auf einer A 4-Seite: die Idee, das Ziel, die Umsetzung sowie der aktuelle Stand des Vorhabens. Weitere Unterlagen (Fotos, Veröffentlichungen etc.) können beigefügt werden. Einsendeschluss ist der 30. September.

Dorothee Bomath, Wiesenburg, 0177 / 54 17 216

Von René Gaffron