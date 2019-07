Zerbst

Das traditionelle Heimat- und Schützenfest in Zerbst startet am Freitag und bietet dann bis zum großen Abschlussfeuerwerk wieder ein vielseitiges Programm. Mit dabei wird auch die „TB Session Band“ aus Treuenbrietzen sein. Sie rundet mit ihren Auftritten das große Finale am 3. August und den musikalischen Frühschoppen am 4. August ab.

Der Fassbieranstich des Bürgermeisters Andreas Dittmann wird auf der Festwiese im Schlossgarten stattfinden. Am Rande sorgt die Band „King Creole“ mit der aus Brück stammenden Kathrin Piehl am Schlagzeug für den richtigen Trommelwirbel.

Fienerländer am Sonntag Vormittag

„Ab dann heißt es beim längsten Volksfest Sachsen-Anhalts ’Und jetzt geht’s los!’“, freuen sich die Veranstalter. Ungeachtet der gesperrten B-246-Ortsdurchfahrt in Reuden hoffen sie auf zahlreiche Besucher von der märkischen Flämingseite. Beispielsweise wenn am Sonntag, 28. Juli, 10 Uhr, die Fienerländer aufspielen.

Außerdem werden wieder die Gewinnausstellung zur 118. Zerbster Pferdemarktlotterie, die Ehrung der Schützenkönige und der Eröffnungszug der Ehrengäste stattfinden.

Riesenrad ist Attraktion

Aufgebaut wird auch wieder ein Vergnügungspark mit Fahrgeschäften und kulinarischen Leckereien, der für jeden Geschmack etwas im Angebot hat. Besonders beliebt: Die Fahrt mit dem Riesenrad, die einen einzigartigen Blick über das Festgelände und die Stadt bietet.

Höhepunkt am ersten Festwochenende wird das 63. Reit-, Spring- und Fahrturnier – unter anderem mit den Landesmeisterschaften der Zweispänner. Sportliches hält darüber hinaus nicht nur die Zerbster Schützengilde mit ihren Wettbewerben und Angeboten bereit.

Heimat- und Schützenfest in Zerbst vom 26. Juli bis 4. August. Eröffnung am Freitag um 20 Uhr auf der Festwiese“. Das komplette Programm im Internet unter www.stadt-zerbst.de.

Von René Gaffron