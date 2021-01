Fläming Talk im Studio Wiesenburg wird neu aufgelegt

Wiesenburg

Das Medienkompetenzprojekt „Wir zu Lande“ und Mal‘s Scheune laden zum ersten Fläming-Talk des Jahres ein. Am 21. Januar um 18.30 Uhr wird die regionale Talkshow aus Mal's Scheune in Wiesenburg übertragen.

Aufgrund der aktuellen Situation wird die Runde digital über den Fläming-Kanal gestreamt und steht danach auf der Video-Plattform YouTube zum Anschauen sowie als Podcast zum Anhören zur Verfügung.

Zu Gast sind in dieser Ausgabe Silvia Hennig, Gründerin und Geschäftsführerin von „neuland21“, und Imo Kelm, Betreiber des Restaurants und Cafés „Haus am See“ in Bad Belzig. Im Gespräch mit Moderatorin Gerlinde Kempendorff und Moderator Philipp Kiekels erzählen sie unter anderem darüber, wie sie aus dem Hohen Fläming und Brandenburg in die weite Welt zogen, um dann wieder in ihre Heimat zurückzukehren und dort ihre Unternehmen zu gründen und anzusiedeln.

Von MAZ