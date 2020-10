Fläminger-Initiativ-Preis: Live-Stream mit Online-Voting aus Wiesenburg

Wiesenburg

Es sind die letzten vier von neun interessanten Projekten, die mit ihrem Konzept überzeugten und auf den Fläming-Initiativ-Preis (Flip) hoffen dürfen. Wer es bis hierhin geschafft hat, darf mit der Übergabe der Auszeichnung am 24. Oktober zur Mitmach-Konferenz liebäugeln. Der Preis wird seit 2005 als Wanderpreis weitergegeben. Doch was steckt hinter den bekannten, aber dennoch für den Fläming besonderen Projekten? Eine kleine Reise durch Kultur, Natur und das Engagement, die Menschen der Region zusammen zu bringen.

„Die Entscheidung über die Anwärter ist dem Vorbereitungsteam wie immer nicht leicht gefallen“, sagt „Neuland Hoher Fläming“-Mitarbeiterin Dorothee Bornath. Letztlich wurde das Festival für Freunde ( Dahnsdorf), der Naturparkverein Hoher Fläming, der Verein zur Förderung des ökologischen Landbaus und der Landschaftspflege, kurz OeLaLa ( Reetz), sowie „Fläming Bewegt“/der Fläming Kanal für die Abstimmung ausgewählt.

Neben der großen Herausforderung, sich für wenige preisverdächtige Projekte entscheiden zu müssen, stellte auch die Corona-Pandemie die Veranstalter vor die Frage: Wie gestalten wir die Mitmach-Konferenz und wie können wir neben den Teilnehmern vor Ort möglichst viele Menschen teilhaben lassen? Die Lösung: Ein Live-Stream mit virtueller Abstimmungsmöglichkeit. „Es ist ein Experiment und wir hoffen, dass die Technik mitspielt“, so Bornath. Der passende Link wird am Veranstaltungstag auf der Startseite von www.neuland-hoher-flaeming.de bereitgestellt.

„Die Teilnehmerzahl bei der Offenen Mitmach-Konferenz in der Kunsthalle Wiesenburg ist begrenzt. Die Präsentation der Preisträger wird zusätzlich ab 12 Uhr erstmals live gestreamt“, erklärt Bornath. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, auch online abzustimmen.

Unbekannte sind die Engagierten der einzelnen Anwärterprojekte keineswegs, haben sie doch im Fläming teils schon über Jahre ihre Spuren in der Veranstaltungs-, Natur und Kulturlandschaft hinterlassen.

Festival für Freunde in Dahnsdorf

So zum Beispiel das „Festival für Freunde“, initiiert vom gleichnamigen Verein, auf dem alten Rittergut in Dahnsdorf, welches sich 2020 bereits zum achten Mal zur Aufgabe gemacht hat, Kunst und Kultur im Land Brandenburg zu fördern und das auch mit Mitstreitern über die brandenburgischen und teils deutschlandweite Grenze hinaus.

„Die Menschen sollen miteinander und voneinander lernen. Sowohl künstlerisch als auch sozial“, formuliert es Vereinsmitglied Marie Golüke. Aus sieben Gründungsmitglieder ist ein Unterstützer-Pool von 68 Menschen gewachsen, die in diesem Jahr an drei Tagen 26 Künstler und Künstlergruppen aus den Bereichen Tanz, Theater, Performance, Film, Wissenschaft, Musik und bildender Kunst nach Dahnsdorf holten und rund 400 Zuschauer begeisterten. Eine echte Hausnummer mit den Schwerpunkt auf der regionalen Kulturlandschaft.

Tourismus fördern im Naturparkzentrum

Ein Aushängeschild für den Hohen Fläming ist auch das Naturparkzentrum in Raben. Seit 1997 in der alten Brennerei beheimatet. Bereits im ersten Jahr erfreuten sich rund 7.000 Gäste an der Möglichkeit, sich hier mit allen notwendigen Informationen und regionalen Produkten aus dem Fläming einzudecken. Seither kamen zum Beispiel eine Umweltbildungswerkstatt, die von rund 3.000 Kindern im Jahr genutzt wird, eine Naturpark-Erlebnisausstellung oder auch der Garten der Sinne mit Streuobstwiese, Land-Art-Bank sowie Themenbeeten und Veranstaltungen wie Samentauschbörse, Tomatentag oder die herbstlichen Apfeltage hinzu.

Bei so einem umfangreichen naturnahen Angebot lud das Naturparkzentrum im Jahr 2019 rund 23.000 Touristen dazu ein, im schönen Fläming zu verweilen und sich selbst von der brandenburgischen Natur beeindrucken zu lassen. So auch vom Internationalen Kunstwanderweg Hoher Fläming oder den Arten- und Biotopschutz sowie die Landschaftspflege mit Renaturierung von Gewässern oder der Schaffung von Nistquartieren.

Ökologischer Landbau in Reetz

Dritte Initiative unter den Anwärtern ist der Verein zur Förderung des ökologischen Landbaus und der Landschaftspflege, kurz OeLaLa, in Reetz. Mit Eigen-, Fördermitteln und Spenden setzt sich der Verein für eine ökologische Landschaftsnutzung im Ort und darüber hinaus ein.

Mit der Wiederherstellung naturtypischer Biotope, ökologischer Bildungsarbeit mit Schulklassen, Pflanzaktionen oder etwa der Unterhaltung von Rastplätzen für Wanderer ist die Palette der Aktivitäten lang und eine Auszeichnung mit dem Fläminger-Initiativ-Preis wert, findet Claus Wichmann, der den Vorschlag an das Komitee herantrug.

Digitaler Tourismus mit Mehrwert

In puncto bewegtem Bild und produktiver Werbung für die schöne Flämingregion sind die digitalen Informationen über den Fläming Kanal und das „ Fläming bewegt“-Web-TV ganz vorne mit dabei. Ein ideales Werkzeug für touristisches Marketing und Anlaufpunkt für Informationen von Unternehmen, Investoren und Interessierten.

Eine Verbindung und Vernetzung von Landschaft, Kultur und sozialem Leben. 57 Videos zählt die Playlist des Fläming-Kanals aktuell. Im Web-TV sind Live-Musik und Regionalprogramm per Stream greifbar. Und 25.000 Clicks monatlich für die Medienprojekte von Mals Scheune aus dem Studio Wiesenburg suchen ihresgleichen in der Region.

Von Natalie Preißler