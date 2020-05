Genügsame Beschützerin: Förster setzen sich für die Roteiche ein

Setzsteig

Im Wald angekommen, geht der Blick automatisch nach oben. Imposant ragen die Roteichen gen Himmel, Sonnenstrahlen fallen durch das leuchtend grüne Blätterdach. „Jetzt ist eine der schönsten Jahreszeiten, das sieht doch einfach beeindruckend aus“, sagt Uwe Fleschner.

Zur Galerie Insgesamt 7,14 Hektar groß ist der Saatgutbestand der Roteiche im Revier Wiesenburg, das der Oberförsterei Dippmannsdorf angehört. Im Jahr 2019 wurden dort 1276 Kilogramm Saatgut geerntet. Förster und Waldbesitzer sind von den Vorzügen der Roteiche überzeugt.

Seit 30 Jahren ist er Revierförster in Wiesenburg/Mark. An diesem Morgen führt ihn sein Weg nach Setzsteig. Dort ist Uwe Fleschner mit Meinhard Heinrichs verabredet, dem der mittlerweile 58 Jahre alte Bestand der Roteichen gehört.

„Gepflanzt hat ihn Gerhard Staskowiak, ehemaliger Revierförster aus Setzsteig“, berichtet Heinrichs. Er selbst habe den Wald später übernommen und begleite ihn nun aktiv, wie er sagt. „Ich kümmere mich um die Pflege, fördere die Bestände – gehe also durch und schaue nach schlechten Bäumen. Die werden gekennzeichnet und schließlich entnommen. Ich habe sozusagen eher eine dienende Funktion“, sagt Meinhard Heinrichs lachend.

Roteiche als Waldbrandriegel

Der Waldbesitzer und Förster Fleschner wissen um die Vorteile der Roteichen, die auf 315 Hektar im gesamten Gebiet der Oberförsterei Dippmannsdorf vertreten sind. „Damit machen sie jedoch nur etwa 0,73 Prozent der Baumartenpalette aus“, weiß Uwe Fleschner. Sie teilen sich den Waldboden unter anderem mit Kiefern (5500 Hektar), Rotbuchen (267 Hektar), Lärchen (159 Hektar) und Birken (155 Hektar).

„Hervorzuheben ist beispielsweise die Funktion der Roteiche als Waldbrandriegel, um die Ausbreitung eines Feuers zu minimieren“, erläutert Fleschner. „Solche Waldbrandriegel stehen auf einer Breite von 20 bis 50 Metern an Straßen, Bahntrassen und Autobahnen und tragen dazu bei, das Übergreifen eines Feuers zu verhindern – denn Laubbäume brennen schlechter als Nadelbäume.“

Bis zu 35 Meter hoch Außergewöhnliche Exemplare der Roteiche können eine Höhe von bis zu 35 Metern und einen Durchmesser von ein bis zwei Metern erreichen. Auffällig ist die rötlich leuchtende Herbstfärbung der Blätter. Insgesamt 7,14 Hektar Roteiche-Saatgutbestände sind im Revier Wiesenburg zu finden. Im Jahr 2019 konnten laut Oberförsterei Dippmannsdorf 1276 Kilogramm Saatgut geerntet werden. Fragen zur Waldbewirtschaftung, zur Baumartenwahl und zur Förderung beantwortet die Oberförsterei unter 033846/90920 und obf.dippmannsdorf@lfb.brandenburg.de

Zudem habe die Roteiche geringe Ansprüche an ihren Standort und wachse auch auf schlechteren, also nährstoffärmeren Böden, erklärt der Revierförster weiter. „Eine Stiel- oder Traubeneiche würde im Vergleich schon nicht mehr so gut wachsen. Für die Roteiche gibt es hier deshalb eine sehr hohe Anbaumöglichkeit, denn die Böden im Hohen Fläming sind nicht die Besten.“

Die Prognosen zu mittel- und langfristigen Wettervorhersagen seien ein dringender Grund, sich in der Wahl der Baumarten vielfältig aufzustellen, bekräftigt die Leiterin der Oberförsterei Dippmannsdorf, Karin Heintz. „Dabei fällt grundsätzlich der Eigentümer der Waldfläche die Wahl, welche Bäume seine Enkel und Urenkel ernten werden.“

Vielfalt der Baumarten fördern

Heintz appelliert daher an alle Waldbesitzer, die Vielfalt der Baumarten zu fördern. Ihre Botschaft lautet, auf den eigenen Wald zu achten und sich bei Fragen an den zuständigen Revierförster zu wenden.

Meinhard Heinrichs’ Bestand an Roteichen in Setzsteig ist ein sogenannter Saatgutbestand, der regelmäßig beerntet wird. „Das sind Elitebäume, die geprüft und zur Beerntung freigegeben werden – denn die Qualität des Saatguts muss hervorragend sein“, sagt Uwe Fleschner. Qualitätsmerkmale seien beispielsweise ein gerader Schaft und eine gute Wuchsleistung.

Die Roteiche gedeiht nicht nur ideal auf dem vergleichsweise nährstoffarmen Boden im Hohen Fläming, sie ist auch ein guter Waldbrandriegel. Quelle: Josephine Mühln

„Bei der letzten Überprüfung durch den Landesbetrieb Forst lautete das Ergebnis, dass das einer der besten Roteiche-Saatgutbestände in Brandenburg sei“, ergänzt Heinrichs, dem insgesamt 2000 Hektar Wald gehören, 1800 davon in Brandenburg. Ein Revier habe er 1996 übernommen, eins 1998.

Die Beerntung erfolge im September und Oktober per Hand. „Die Früchte fallen zu Boden und werden von Waldarbeitern aufgelesen“, beschreibt Uwe Fleschner das Prozedere. „Das sind Profis, die sind richtig flink. Müssen sie aber sein, denn das Wild mag die Früchte auch“, ergänzt er lachend.

Uwe Fleschner und Meinhard Heinrichs sind sich einig, dass das Thema Waldumbau eine Generationenaufgabe ist. Sie wollen ihren Teil dazu beitragen, dass auch der Nachwuchs den Blick noch lange staunend in Richtung vieler unterschiedlicher Baumkronen richten kann.

