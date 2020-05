Freibad dicht und keine Pfingstmaien

Wiesenburg

Das Freibad in Reetz wird in diesem Sommer geschlossen bleiben. Denn die Suche nach einem sofort einsatzfähigen Rettungsschwimmer ist bislang nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Darüber hat Ortsvorsteherin Marion Gante die Mitglieder der Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark informiert.

Ein Freiwilliger will sich zwar für das Ehrenamt ausbilden lassen. Doch wegen der sich ausbreitenden Covid-19-Pandemie konnte die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) den Lehrgang noch nicht starten, so dass der Einsatztermin fraglich ist. Folgerichtig soll statt dessen der Freiraum genutzt und das Schwimmbecken saniert sowie Umkleiden und Toiletten renoviert werden. Geld dafür muss durch Umschichtung von Personal- auf Sachkosten aus dem kommunalen Etat kommen, heißt es dazu. Außerdem sind die einheimischen stets mit helfenden Händen dabei.

Zusätzlicher Aufwand absehbar

Die Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus würde ohnehin einige Einschränkungen bei der Nutzung der Freizeitstätte erforderlich machen. Auf den zusätzlichen Aufwand wird nun verzichtet.

Immerhin haben sich die Parlamentarier für die Öffnung von Familienzentrum, Dorfgemeinschaftshäuser sowie öffentlichen Sport- und Spielplätze ausgesprochen –vorbehaltlich der Regelungen der Landesregierung zum 28. Mai. Die genauen Festlegungen liegen laut Rathaus noch nicht vor.

Noch keine Dorffeste möglich

„Auf jeden Fall bleiben die Teilnehmerzahlen für Veranstaltungen drinnen und draußen limitiert. Darüber hinaus sind Hygieneregeln einzuhalten, die in Amtshilfe für die Kreisvwerwaltung Potsdam-Mittelmark auch kontrolliert werden“, erklärt Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke). „Ein Dorffest mit Blasmusik, Bratwurst und Bier im herkömmlichen Sinn ist noch nicht möglich“, so der Verwaltungschef.

Vor dem Hintergrund werden am kommenden Wochenende wohl keine Pfingstmaien gerichtet. Das hat jedenfalls eine kurze Umfrage von Ordnungsamtsleiter Jens-Uwe Werner bei den Ortsvorstehern ergeben. „Dafür braucht es in der Regel mehr als die zehn Mann. Doch nur so viele dürfen sich treffen“, sagt er.

