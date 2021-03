Freie Oberschule bereitet Start in Schmerwitz vor

Schmerwitz

Die Elterninitiative zur Etablierung einer Freien Oberschule im Hohen Fläming bleibt aktiv. Sie bereitet den Start nach den Sommerferien erfolgen. Dazu sollen die Räume der ehemaligen Zahnarztpraxis im Dorfgemeinschaftshaus genutzt werden.

Am Wochenende stellen sich die Protagonisten, ihr Vorhaben und das Domizil vor. Sechstklässler und ihre Eltern, die an einem Platz im kommenden Schuljahr dort interessiert sind, haben die Gelegenheit, die Lern- und Zugangsbedingungen sowie den Gründungslehrer und künftigen Schulleiter Niels Clausen kennenzulernen. „Auch wenn das Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen eigentlich abgeschlossen ist, bleibt die Aufnahme an einer freien Oberschule möglich“, erklärt Annika Schrottke vom Trägerverein.

Nutzung ist befristet

Vor kurzem hatten die Eltern die Hoffnung begraben müssen, langfristig ein Freies Lernzentrum in Wiesenburg etablieren zu können. „Motiviert vom anhaltenden Zuspruch für die 1. bis 6, Jahrgangsstufe in Bad Belzig begeben wir uns nachmals auf die Suche“, heißt es in der Ankündigung. Denn die Nutzung des Gebäudes in Schmerwitz ist auf drei Jahre befristet.

Unter Beachtung der momentan geltenden Hygienevorschriften findet die Präsentation in drei Runden statt, am Sonnabend um 10.30 Uhr, 11.45 Uhr und 13.00 Uhr. Anmeldung per Telefon: 0176.21691380 oder per E-Mail an info@freie.oberschule-flaeming.de.

Von MAZ