Der Schuh als Schläger: Fußball-Golf am Wiesenburger Schlosspark

Hinter dem Tor befindet sich zwar keine jubelnde Fankurve. Dennoch ist die Aussicht für den Schützen eine besondere. Weit im Hintergrund befindet sich das Schloss Wiesenburg. Davor gilt die Regel: Das Runde muss zuerst durch das Eckige – durch einen überdimensionalen Bilderrahmen. Er ist das vierte Hindernis beim Fußballgolf am Rande des Landschaftsparkes. Dann muss der Ball doch noch im Runden eingelocht werden.

„Mein großer Sohn ist leidenschaftlicher Kicker“, sagt Sebastian David. Der vielseitige Künstler aus Arensnest bei Schlamau hat gerade den Parcours aufgebaut. Fast drei Monate nahm die Realisierung seiner Ideen jetzt in Anspruch. „Ich mag das Spiel, bin selbst allerdings nicht so talentiert“, gesteht der 46-Jährige. Dafür kann er mehrere Bälle jonglieren und ist auch sonst als Musiker und Klangkünstler, Gaukler und Schauspieler, Bildhauer und Raumgestalter kreativ. Als solcher hat er in seinem Atelier für Ton und Art schon die „Weltentür“ für die südliche Kunstroute oder das Feldbett in der Brautrummel bei Grubo gestaltet.

Ergänzung zum Naturgolfplatz

Jetzt sollen seine Skulpturen mehr denn je den Spieltrieb bei den zahlreich erwarteten Besuchern der Countrygolfanlage am Wiesenburger Bahnhof wecken. Dort steht der klassische 9-Loch-Platz unmittelbar vor der Eröffnung. Doch wer nicht den kleinen Ball mit Schläger und Putter durch die Landschaft treiben will, hat beim Fußballgolf daneben eine echte Alternative in unmittelbarer Nachbarschaft. Es dürfte die dritte Anlage im Land Brandenburg sein – doch Kunst und Natur bilden hierzulande wohl eine einzigartige Kulisse für dieses Freizeitvergnügen.

„Wir freuen uns riesig, dass wir die Genehmigung für die Aktivitäten am Rande des Gartendenkmals erhalten haben“, sagt Jan Johannsen. Er und Geschäftspartner Robin Weber haben das Erdgeschoss des Wiesenburger Bahnhofes von der Eigentümer-Genossenschaft gepachtet und werden es ab Sommer als touristisches Zentrum etablieren. Vor dem Hintergrund hatten die Investoren im vergangenen Jahr einen mit 7500 Euro dotierten Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem Künstler ihre Entwürfe für das Fußballgolfgelände einreichen sollten.

Praktische Dinge sind bedacht

„Es gab sogar eine sehr interessante Einsendung aus Singapur“, berichten die Auslober. Insgesamt wurde eine Hand voll Vorschläge unterbreitet. Gewonnen hat –obwohl das nicht zwingend beabsichtigt war – der lokale Bewerber. Auch weil praktische Dinge wie Standsicherheit oder Nachhaltigkeit bei seine Planung schon bedacht waren. „Für mich schließt sich gewissermaßen ein Kreis“, erklärt Sebastian David. Ein Teil des verarbeiteten Eichenholzes hat er vor sieben Jahren im Bestand des Wiesenburger Parkes mit Parkleiter Ulrich Jarke ausgesucht.

Die Sinne werden geschärft

„Auf jeden Fall werden bei der Interaktion an den insgesamt neun Stationen die Sinne geschärft“, ist sich Sebastian David sicher. Beispielsweise wenn die Lederkugel mit Gefühl durch die Windsiebe bugsiert werden muss. Schon ein laues Lüftchen lässt deren Stahlseile schwingen. Bei einem Indien-Aufenthalt hat sich der Künstler dazu inspirieren lassen, berichtet er.

Spielzeit etwa 90 Minuten Fußballgolf gibt es seit 2006. Gespielt wird nach den Mini-Golf-Regeln mit einem handelsüblichen Fußball. Auf einer vier Hektar-Fläche sind neun Löcher zu treffen. Vorher müssen künstlerisch gestaltete Hindernisse überwunden werden. Wer die wenigsten Schüsse braucht, hat gewonnen. Wer vom Parcours abkommt, erhält Strafpunkte. Das Freizeitvergnügen ist ideal für Jung und Alt – Spieldauer etwa 90 Minuten. Preise: Kinder (4 Euro), Erwachsene (7 Euro), Familienticket (18 Euro)

Mitunter braucht es neben der Ballbeherrschung auch etwas Spielglück, um ans Ziel zu gelangen. „Die Ballklappe vor Loch fünf ist offenbar das echte Nadelöhr“, ahnt Jan Johannsen nach dem Probelauf. Vermutlich werden hier auch ein paar Profis scheitern. Im besten Fall ist es der Anreiz für sie, nochmals Anlauf zu nehmen.

