Wiesenburg

Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Wiesenburg/Mark wird weiter verjüngt. Nach dem Kauf von Löschfahrzeugen für Wiesenburg, Jeserig/ Fläming und Lehnsdorf in den vergangenen Jahren können jetzt die Kameraden in Benken und Reetzerhütten hoffen. In den beiden Gerätehäusern ist als nächstes Ersatz für einen Ford-Kleinbus bzw. einen VW LT 35 fällig. Die Entscheidung, wohin der Neuwagen genau kommt, fällt dann bei der Lieferung, sagt Fachamtsleiter Jens-Uwe Werner.

Bis dahin werden noch schätzungsweise reichlich zwei Jahre vergehen, heißt es. Für die Bestellung haben die Parlamentarier jetzt aber grünes Licht gegeben. Ohne Gegenstimme sind 130.000 Euro im Haushaltsplan 2021 für den Zweck reserviert worden. Damit kann die Verwaltung das Ausschreibungsprozedere starten.

Platz für sechs Kameraden

Benötigt wird demnach ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF/W). Es bietet Platz für sechs Kameraden und verfügt über einen 1000-Liter- Wassertank, eine tragbare Kreiselpumpe, eine umfassende Ausstattung zur Brandbekämpfung sowie einiges Gerät zur technischen Hilfeleistung.

Verantwortlich für Brandschutz in der Gemeinde Wiesenburg/Mark Quelle: René Gaffron

Vergleichsweise preiswert ist die ebenfalls beschlossene Anschaffung von Systemtrennern. Knapp 15.000 Euro sind dafür kalkuliert. Sie können dank des erfolgreichen Verkaufs von Gebrauchtfahrzeugen bereitgestellt werden.

Trinkwasserschutz vorgeschrieben

Die Teile werden wie gesetzlich gefordert –an Standrohre oder Überflurhydranten ohne integrierte Systemtrenner zur Entnahme von Löschwasser aus dem Rohrnetz angeschlossen. Er soll verhindern, dass durch Rücksaugen oder -drücken etwas ins Netz zurückfließt, wenn der Druck dort niedriger ist. Eine Verschmutzung soll durch den mobilen Systemtrenner ausgeschlossen werden.

Von René Gaffron