Görzke

Die 1300 Einwohner in Görzke dürfen auf superschnelles Internet hoffen. Das Angebot wird ihnen das Berliner Unternehmen DNS-Net unterbreitet. Voraussetzung ist, dass sich genügend Interessierte für die Offerte entscheiden.

„Wenn sich die 50 Prozent der Haushalte, Betriebe und Institutionen für einen Anschluss entscheiden, erfolgt die Erschließung“, bestätigt das Unternehmen. Angaben, wieviel Verträge das genau bedeutet und wann die Akquise laufen soll, blieb es auf MAZ-Anfrage noch schuldig. „Wenn es die Mehrheit der Bürger wünscht, werden wir das Anliegen selbstverständlich unterstützen“, verspricht Bürgermeister Jürgen Bartlog.

Kooperation erst nach Votum der Görzker Bürger

Der Dorfchef möchte allerdings nicht als Werbeträger missverstanden wissen und zögert deshalb mit der Kooperationszusage. Insofern werde er auch vorerst keine Einwohnerversammlung zu dem Zweck organisieren. Ob sich die Leute langfristig mit einem Vertrag an DNS-Net binden, wolle er nicht beeinflussen. Diese Haltung wird von den Mitgliedern der Gemeindevertretung geteilt.

Wenn die Kunden-Akquise erfolgreich verlaufe, können Bau- und Sperrplanungen noch abgestimmt werden, hieß es bei der jüngsten Beratung der Parlamentarier. „Im Detail gäbe es zu den Vertragsentwürfen auf jeden Fall noch Redebedarf“, so Jürgen Bartlog.

Telekom beseitigt weiße Flecken in Börnicke und Dangelsdorf

Tatsache ist, dass laut MAZ-Umfrage die Internetabdeckung durchwachsen ist. Vor allem am Ende der Nebenstraßen lässt die Leistungsfähigkeit der Telekom-Kupferkabel nach. In Börnecke und Dangelsdorf konnte dank Förderung in Regie des Kreises Potsdam-Mittelmark die Telekom den Lückenschluss für Kunden mit weniger als 30 Mbit/Sekunden Übertragungsgeschwindigkeit erledigen. Dass sie darüber hinaus in absehbarer Zeit auf dem Lande großflächig ihre Netze ausbaut, gilt als unwahrscheinlich.

Insofern sind Wettbewerber – in der Regel nach Abstimmung untereinander – damit befasst, die Gigabit-fähigen Glasfaserleitungen in größeren Dörfern zu verlegen. Die Deutsche Glasfaser baut ein Netz in Ziesar, Wenzlow und Wollin auf.

Am Ortsrand von Görzke ist die Internetversorgung nicht optimal. Quelle: René Gaffron

DNS-Net kann, dank eines Anschlusses im Basisnetz südlich des Töpferortes, die Erschließung von Schmerwitz und Reppinichen, Wiesenburg und Görzke betreiben. Voraussetzung ist, dass 70 bzw. 50 Prozent mindestens zwei Jahre lang als Kunden treu bleiben. Gebaut wird dann wohl im nächsten Jahr.

Von Rene Gaffron