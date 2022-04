Grubo

Die schönste Herefordfärse stammt aus dem Hohen Fläming. Sie heißt Frieda, bringt bei einer Kreuzbeinhöhe von 1,32 Metern das bestens verteilte Gewicht von 556 Kilogramm auf die Waage.

Beim Deutschen Färsenchampionat erhielt das Tier von Familie Kienow aus Grubo nicht nur Bestnoten. Sondern der Erfolg zahlte sich im Wortsinne aus. Bei der finalen Auktion im Groß Kreutzer Domizil des Rinderzuchtverbandes Berlin-Brandenburg hat die Jahrgangsschönste prompt einen guten Preis erzielt.

Familie Kienow züchtet im Nebenerwerb seltene Rasse

„Ihre Koppel befindet sich künftig in Hessen“, berichtet Antje Kienow. „Wir haben schon Bilder von ihr in der neuen Heimat gesehen. Frieda geht es gut.“, Seit 2006 sind Dirk und Antje Kienow, unterstützt von den Söhnen Paul und Emil, als Hobbyzüchter im Nebenerwerb tätig.

Familie Kienow legt Wert auf artgerechte Haltung und Schlachtung ihrer Herefordrinder noch auf der Weide. Quelle: Natalie Preißler

Artgerechte Weidetierhaltung zum Ziel der Direktvermarktung des Fleisches ist ihr Anliegen. Wobei nichts gegen Zucht und Stärkung der besonderen Merkmale der weltweit – außer in Deutschland – sehr verbreiteten Rasse zu sagen ist. Die Bedingungen auf den Wiesen bei Jeserig/Fläming scheinen optimal. Beim Auftrieb der Besten ist die Braune mit dem weißen Kopf gegen fünf Mitbewerber zu Ehren gekommen.

Teilnahme an Wettbewerb und Auktion in Groß Kreutz erfolgreich

Wegen der Covid-19-Pandemie wurde die nationale Prämierung in den vergangenen zwei Jahren nicht ausgetragen. Nun hatten Jury und Fachpublikum 80 hervorragend präsentierte Zuchtfärsen aus acht Rassen in Augenschein zu nehmen, ehe sie zum Kauf angeboten wurden. Bei den Hereford-Rindern sicherte sich „Frieda“ erst den Sieg in der Gruppe und dann in der Rasse.

Beim Färsenchampionat ist Frieda aus der Hereford-Zucht Grubo zum schönsten Rindvieh ihrer Rasse gekürt worden. Dirk Kienow hier beim großen Auftritt in Groß Kreutz. Quelle: Privat

Begutachtet werden von den Preisrichtern unter anderem Körperbau allgemein, Rippentiefe, Bemuskelung und Gliedmaßen ganz speziell.

„Von Bedeutung war nicht minder, wie sich das Tier bei der Präsentation bewegt“, so der Halter von insgesamt fast 35 Rindern. Neben dem weißen Fell an Beinen, Bauch, Kopf und Schwanz muss der weiße Aalstrich auf dem Rücken gut erkennbar sein.

Besamte Mutterkuh weckt Interesse bei hessischem Züchter

„Seit Januar haben wir sie auf den Auftritt im Rampenlicht vorbereitet“, berichtet Dirk Kienow. Das Vorführen wurde trainiert, das Tier wurde gewaschen und gekämmt. Außerdem ist die Färse bereits besamt, so dass sie also tragend eine gute Figur abgibt und das Interesse der Züchterkollegen weckt.

Waschen, Fönen, Legen: Dirk Kienow hat seine Frieda von der schönsten Seite präsentiert. Quelle: Privat

Bei der erstmals hybrid organisierten Versteigerung im Anschluss zeigte sich der Rindermarkt allgemein in Osterlaune. Die Bieter waren offenbar von der Qualität überzeugt und so wurde ein Rekord-Durchschnittspreis von 3756 Euro für die 80 Tiere erzielt, wie der Zuchtverband bilanziert.

Transfer im Wagen erster Klasse als Ausnahme

„Knapp darunter, aber deutlich über meinen eigenen Erwartungen war der Erlös für Frieda“, erklärt Dirk Kienow. Während er Wert darauf legt, dass selbst die Schlachtung auf der Weide vonstattengeht, damit sein Vieh nicht auf Transport gehen muss, stellen die Teilnahme an der Schau und der Besitzerwechsel die Ausnahme dar, versichert er.

„Zum Käufer ging es in einem Erste-Klasse-Wagen, der sonst auch für mehr Tiere zugelassen ist“, berichtet der fast 50-Jährige, der hauptberuflich bei der Paul-Hartmann-AG in Brück beschäftigt ist.

Aufregung nach Ausbruch von der Weide bei Jeserig/Fläming

Mithin hatte die Preisträgerin kurz vor dem Auftritt ihre Besitzer noch in helle Aufregung versetzt. Denn Anfang April fehlte sie eines Tages auf der Weide. Der einsame Wolf, der bei Jeserig/Fläming zuweilen gesichtet wird, hatte sich jedoch nicht bedient.

35 Hereford-Rinder stehen auf der Weide von Dirk Kienow zwischen Jeserig/Fläming und Wiesenburg. Quelle: René Gaffron

Stattdessen konnte die knapp Zweijährige eine Lücke im Zaun nutzen, um sich Richtung Borne abzusetzen, wo sie dann nach intensiver Suche gesichtet wurde. „So hatte Frieda nochmal Gelegenheit, von der angestammten Weide auf Entdeckung in der Nachbarschaft zu gehen“, freut sich Antje Kienow.

