Wiesenburg

Die Hamburger Musikerin Schwessi füllt eine Lücke, von der man erst merken, wie schmerzlich sie klafft, wenn ihre wunderbar mitreißenden, gewitzten und luftig-leichten Songs erklingen. Ihre Texte sind schlau, witzig, emotional und immer wieder überraschend.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In ihrer Band setzt Schwessi voll auf Frauenpower – unverschämt viel Charme trifft auf Mittelfinger und gute Vibes. Das Publikum fühlt sich bei ihren Konzerten wie im chaotischen Wohnzimmer der besten Freundin, die jeder gerne hätte. Am Freitag, 16. Juli, um 19 Uhr gibt Schwessi live mit ihrer Band in Mal‘s Scheune in Wiesenburg einen exklusiven Einblick in ihr Debütalbum, das im Herbst 2021 erscheinen wird.

Vom Coverrock zu eigenen Album

Sie selbst beschreibt ihren musikalischen Werdegang so: „Alles fing an mit der ersten E-Gitarre und dem üblichen Coverrock, dann kam die erste Hip-Hop-Band mit den ersten eigenen Songs. Ein paar Jahre später die erste Frauen-Pop-Punk-Band mit feministischer Mission, und noch später ein Elektroakustik-Projekt, wo ich mich musikalisch in alle Richtungen austoben und rumexperimentieren konnte.“

Für das Konzert am Freitag, 16. Juli, um 19 Uhr gibt es 35 Plätze im Innenraum von Mal’s Scheune in Wiesenburg. Weitere Gäste können das Konzert im Garten auf einem Monitor und Soundsystem verfolgen. Es gelten die aktuellen Corona-Maßnahmen Reservierung für den Live-Auftritt im Internet unter www.mals-scheune.de

Von MAZ