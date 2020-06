Wiesenburg

Der Baulärm lässt es erahnen. In das einstige Wohnhaus der Bahnbediensteten am Wiesenburger Bahnhof zieht bald wieder Leben ein. Das Domizil vis-à-vis des Stellwerkes am Bahnübergang wird als Pension hergerichtet. „Diese Idee ist allerdings erst in der Vorbereitung der Sanierung gereift“, berichtet Steffen Schindler. Er ist der Bauherr und inzwischen ganz optimistisch gestimmt.

Zur Galerie Impressionen von der Baustelle am Wiesenburger Bahnhof

„Als ich das Haus 2016 erworben habe, war das eher aus Mitleid“, berichtet der Architekt. Das Gebäude war auf einem Internetportal ausgeschrieben, auf dem die Deutsche Bahn ihre mehr oder weniger maroden Immobilien offerierte. Gekostet hat es ihn einen kleineren fünfstelligen Betrag. „Es gab zwar noch keine Vorstellung von dem, was sich damit anstellen lässt“, sagt Steffen Schindler. Er ergänzt: „Aber von Beginn an war klar, dass dieses Haus eine besondere Seele hat.“

Anzeige

Schwesterhaus in Brück

Die Bedeutung des 1870 errichteten Systembaus war dem Berliner schnell klar. Denn nach eigenem Bekunden hat er eine Affinität zum Harz und zur Eisenbahn. So ist ihm nicht nur die Kanonenbahn von Berlin über Kassel bis Metz (heute Frankreich) noch ein Begriff, sondern auch das Schwesterhaus am Bahnhof Brück. „Es ist besser erhalten“, weiß der 51-Jährige. Obwohl oder gerade weil der Abschnitt zwischen Wiesenburg und Güterglück 2004 endgültig stillgelegt worden ist, lässt sich der Ingenieur und Bauunternehmer auf die Herausforderung ein.

Weitere MAZ+ Artikel

Die älteren Wiesenburger können noch vom Eisenbahnknoten berichten, wie an der Ladestraße die Waggons entladen wurden, wie die Betriebe in der Umgebung florierten und wie selbst auf dem Bahnhof die Menschen zahlreich in Lohn und Brot waren. Eine Hand voll Reichsbahner-Familien wohnte in dem zweigeschossigen Backsteinbau gegenüber. Sie hielten noch Vieh im Stall und bewirtschafteten den Garten. Im Nebengelass gab es Quartier für Lokführer und Zugbegleiter, die bei einem Kaffee die Zeit bis zur Rückfahrt überbrückten.

Verfall während des Leerstands

Tatsächlich war das Haus jetzt in fast zehn Jahren des absoluten Leerstands erheblich dem Verfall preisgegeben. Unter anderem Feuchtigkeit und Schimmel hatten den Balken so sehr zugesetzt, dass sie nur noch entfernt werden konnten, erklärt Steffen Schindler von der ersten Bestandsaufnahme. „Die Last wiederum zog so sehr am Mauerwerk, dass irgendwann wohl auch die Wände nachgegeben hätten“, sagt er. Der Fachmann hat in der Hauptstadt schon Erfahrungen bei der Herrichtung von Lofts in Altbauten gesammelt.

Die Gauben am Backsteinbau werden größer als früher. Bauherr Steffen Schindler und Mitarbeiterin Ramona Lemnitz haben darum mit der Denkmalschutzbehörde ringen müssen. Quelle: René Gaffron

Trotzdem erinnert er sich an das zähe Ringen mit der Denkmalschutzbehörde des Kreises Potsdam-Mittelmark. Schließlich wurde der Einbau größerer Gauben bewilligt. Inzwischen hat die Bad Belziger Zimmerei Tietz den Dachstuhl gerichtet. Er ist im Detail dem schmucken Vorgänger nachempfunden. Das Mauerwerk wird aufwendig saniert und der Holzbalkon als besonderer Blickfang über der Haustür soll ebenfalls erhalten werden, erklärt der Eigentümer.

Förderung aus verschiedenen Fonds

Eine Million Euro wird die Realisierung kosten. Vor allem Geld aus dem Leader-Programm der Europäischen Union sowie eine Zuwendung aus der Denkmalförderung des Kreises Potsdam-Mittelmark und dem Kulturerbefonds des Landes Brandenburg helfen, die Investition zu stemmen. Bis nächstes Jahr soll das Domizil möglichst fertig sein. „Wir bauen möglichst mit Partnern aus der Region“, bestätigt Ramona Lemnitz. Sie koordiniert nicht nur den Einsatz der Firmen auf der Baustelle, sondern arbeitet am Konzept für die Zukunft.

Kanonenbahn seit 1873 Die Kanonenbahn ist vor rund 150 Jahren gebaut worden. Es ist die etwa 805 Kilometer lange Strecke zwischen Berlin und Metz über Güsten, Wetzlar, Koblenz und Trier. Sie hatte, wie es der Ruf erahnen lässt, vor allem militärische Bedeutung. Die preußische Staatsregierung hatte 1872/73 beschlossen, Geld aus den französischen Reparationszahlungen zur Verfügung zu stellen. 1993 erfolgte noch die Elektrifizierung bis Güterglück ( Sachsen-Anhalt) und Aufnahme des ICE-Verkehrs. Rund zehn Jahre später wurden die Verbindungen von Belzig über Wiesenburg nach Barby ( Magdeburg) eingestellt.

Dabei wird der Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit nun Rechnung getragen. Denn mit dem Aufbau des Ko-Dorfes auf dem Gelände des Alten Sägewerkes und dem Naturgolf-Parcours in der unmittelbaren Nachbarschaft sowie der reizvollen Umgebung sehen Schindler und Lemnitz nun die Chance in der touristischen Nutzung.

Vorbehaltlich eines noch nötigen Lärmschutzes zur B 107 hin, sehen sie neben den Ferienwohnungen –vier im Haus und eine im ehemaligen Stall –dort eine kleine Wohlfühloase mit Sauna, Teich und ein paar Tieren zum Streicheln vor. Zumindest nicht ausgeschlossen, dass die Leute per Zug zur Entschleunigung im einstigen Quartier der Bahnbediensteten anreisen.

Von René Gaffron