Der Klimawandel hat seinen Tribut bei Familie Michalik gefordert. Deshalb wiesen die Gefriertruhen und Regale im Keller ihres Hauses zuletzt einige Lücken aus. Denn die eingeweckten und eingefrorenen Heidelbeeren waren alle. Selbst die daraus hergestellten Marmeladen und Spirituosen gingen zur Neige. Doch die Blaubeer-Krise ist vorerst beendet.

„Dieses Jahr zeichnet sich eine gute Ernte ab“, erklärt Bernd Michalik. Der 71-Jährige muss es wissen. Denn wenn er als Aushilfe für die lokalen Waldbesitzer im Einsatz ist, durchstreift er die Brandtsheide und hat täglich die Bestände an seinen Stellen genau im Blick. „Die vergangenen zwei Sommer waren sehr trocken. Aber durchaus wider Erwarten haben sich die meisten Pflanzen recht gut erholt“, schätzt der Experte ein. Wie zum Beweis gibt es sogar feuchte Füße beim Pflücken im Revier Spring.

Mit Gespür und Geschick

Dabei geht es ihm scheinbar leicht von der Hand. Er benutzt immerhin einen kleinen Kamm, um die blauen Früchte in maximal 50 Zentimeter über dem Boden abzusammeln. Sortiert wird auch gleich noch. „Es braucht etwas Geschick, in jedem Fall Rücksicht auf die Pflanze“, sagt Bernd Michalik. Förster Arno Frommfeld aus Reetzerhütten hat ihm seinerzeit bestätigt, dass er die Lese beherrscht und dabei keinen Schaden an der Kultur anrichtet. Es bleibt eine Sisyphusarbeit, bis das Gefäß an der Gürteltasche voll ist.

Sie hält den ehemaligen Bauunternehmer augenscheinlich fit. Manchmal, so gesteht er, stellen sich auch Rückenschmerzen ein. Lieber nur nach den Pilzen sehen will derweil Joachim Buchholz aus Jeserig/ Fläming in Begleitung seiner Hündin Andra. Außer ein paar Pfifferlingen an mehr oder weniger geheimen Stellen wächst aber noch nicht viel, lautet die Erkenntnis.

Früher war es ein Zubrot

„ Blaubeeren mussten wir noch für die Selbstversorgung sammeln“, erinnern sich die beiden Senioren an die Kinder- und Jugendzeit. Wer allerdings mehr genascht hat, konnte weniger verkaufen. Heutzutage gibt es dem Vernehmen nach acht Euro für das Kilogramm.

Rund um Medewitz hat jedoch das Selbstpflücken noch Tradition. Früher hat die Deutsche Reichsbahn sogar die sogenannten „Heidelbeerzüge” von Dessau eingesetzt. Sie warteten an der Ladestraße, bis die Städter ihre Behälter gefüllt hatten. Heutzutage lockt es immer noch viele Sachsen-Anhaltiner in den märkischen Busch, wie die Kennzeichen der Autos am Waldrand verraten.

Gute Erträge bis August

Der Ertrag hängt stets von der Vitalität der Pflanzen ab. Sie haben dieses Jahr nach dem milden Winter frühzeitig und reichlich geblüht. Wo die Bestäubung gut geklappt hat, dürften bis in den August noch gute Erträge zu erwarten sein. Was dem Kenner jedoch Sorge bereitet sind die teils ausgeräumten Wälder. Dort scheint mitunter die Sonne direkt auf die Pflanzen. Außerdem könnten sich die Schädlinge schnell verbreiten.

Den größeren Kulturheidelbeeren, die auf Plantagen gezüchtet werden, können Bernd Michalik und Ehefrau Christel nichts abgewinnen. „Nicht nur, dass die klassische Färbung an den Fingern fehlt – sie haben auch nicht ein so starkes Aroma“, sagt die Ehefrau. Die 69-Jährige verarbeitet alles, ihr Likör heitert manch gesellige Runde auf.

Regeln für den Besuch im Wald Das Sammeln von Pilzen und Beeren im Wald ist grundsätzlich erlaubt. Aber die Mengen sollten den Verbrauch im eigenen Haushalt nicht übersteigen. Der gewerbsmäßige Handel mit den Waldfrüchten ist nicht zulässig –nicht nur an Marktständen, sondern auch die direkte Lieferung an die Gastronomie. Untersagt ist auch der Zutritt und somit die Ernte auf abgesperrten Flächen. Die Waldbrandgefahr ist zu beachten. Ab Warnstufe 4 ist das Betreten des Forstes nur noch auf den Wegen gestattet bei Warntsufe 5 verboten.

Michaliks bedenken auch Nachbarn und Ex-Kollegen, die nicht die Zeit und Muße zum Sammeln haben, mit frischen Heidelbeeren. Auf Kuchen, Eis und Hefeklößen werden die Früchte der Saison gerade häufig serviert. „Ich liebe sie pur in Joghurt oder fettem Quark“, sagt Bernd Michalik. Ein paar Reserven im Glas gibt es ebenfalls schon wieder.

Von René Gaffron