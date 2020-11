Hintergründe für SEK-Großeinsatz in Fläming-Dörfern bleiben unklar

Görzke

Auch einen Tag nach dem überraschenden Einsatz von SEK-Kräften der Brandenburger Polizei bleiben die offiziellen Hintergründe für das Großaufgebot der 50 Polizeikräfte in Fläming-Dörfern unklar. „Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir noch keine näheren Angaben machen“, sagt Markus Nolte, der Sprecher der Staatsanwalt Potsdam, am Dienstag auf Nachfrage der MAZ.

Polizeieinsatz großes Gesprächsthema

In den Dörfern bleibt der Sondereinsatz indes großes Gesprächsthema. Am Montag ab 6 Uhr hatten die Spezialkräfte Wohngebäude in Görzke, Reppinichen und Rottstock durchsucht. Ein zunächst auch in Wiesenburg gemeldeter Einsatz ist nicht bestätigt.

Anzeige

Nach einem Raub im vorigen Jahr, bei dem auch eine Waffe eine Rolle gespielt haben soll, sei es nun darum gegangen, bei drei Tatverdächtigen Beweismittel zu sichern. „Verhaftet wurde niemand, aber es konnten Beweismittel wie Technik und Waffen sichergestellt werden zur weiteren Auswertung“, bestätigt Staatsanwalt Nolte am Dienstag.

Beamte Brandenburger SEK-Einheiten, wie hier im Juni in Rathenow, rückten am Montag in Fläming-Dörfern an. Quelle: Kay Harzmann

Bekannt geben könne er im jetzigen Ermittlungsstand ebenfalls noch nicht, um welche Raubstraftat es sich im vorigen Jahr gehandelt hatte. Am Montag habe es über die Fläming-Orte hinaus keine weiteren Polizeieinsätze in dem Zusammenhang gegeben.

Dorfbewohner besorgt

In den Einsatzorten machen sich die Dorfbewohner nun ihrerseits Gedanken um das Treiben einiger ihrer Nachbarn. So auch in Görzke. „Ich hätte eher gedacht, dass der Einsatz einem Drogendelikt gegolten haben könnte – aber eine Raubstraftat hat mich da schon schockiert“, berichtet ein Anwohner, der nicht namentlich in der Zeitung genannt werden möchte.

Gewundert habe er sich, dass lediglich das Wohnhaus eines Mannes im Alter um die 50 Jahre an der Breiten Straße im Töpferort durchsucht worden war, nicht aber eine angemietete Scheune im Ort. Dort habe sich die Tatverdächtige mit Freunden einen Kraftsport-Raum ausgebaut. Regelmäßig finden dort wohl auch Treffen mit Freunden aus Rottstock und Reppinichen statt, die nun ebenfalls in das Visier der Ermittler geraten waren.

Unauffälliger Nachbarn eher Eigenbrötler

„An der Scheune werden immer mal einige Sachen herein und heraus getragen“, berichtet der Beobachter aus Görzke. Den Mieter der Scheune bezeichnet er als „unauffälligen Nachbarn“. Er sei „eher ein Eigenbrötler, hält ich aus den meisten Aktivitäten im Dorf heraus und fällt so nicht weiter auf“.

Stutzig machen würden freilich die meist großen Autos von Nobelmarken, die der Mann um die 50 stets fahre, obwohl er nach Einschätzung der Nachbarn keiner festen Arbeit nachgehe. Eine politische Ausrichtung der Männergruppe vermuten die Nachbarn allerdings nicht. „Das passt eher so zur Türsteher-Szene – etwas tätowiert, durchtrainiert und immer gebräunt vom Solarium“, erzählt der Görzker.

Bereits früher aufgefallen

Klar sei jedoch, dass die Personen aus Görzke, Rottstock und Reppinichen, die nun von den SEK-Leuten aufgesucht worden waren, befreundet sind. Zur Gruppe gehöre auch ein junger Mann um die 30 Jahre aus Reppinichen. Er soll bereits früher aufgefallen sein, als Polizisten auf seinem Grundstück eine Plantage mit Hanfpflanzen ausgehoben hatten.

Wie die MAZ im Jahr 2013 berichtete, waren dort eine komplette Zuchtanlage für den Anbau der zur Cannabis-Produktion genutzten Hanfpflanzen sowie Betäubungsmittel sichergestellt worden. Damals waren die Ermittler in der ehemaligen Bäckerei in Reppinichen im Einsatz. So wie wohl laut Augenzeugen auch am Montag wieder.

Von Thomas Wachs