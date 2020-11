Hintergründe für SEK-Großeinsatz in Fläming-Dörfern bleiben unklar

Noch immer ist unklar, warum 50 SEK-Kräfte der Polizei am Montag in Fläming-Dörfern angerückt sind. Die Staatsanwaltschaft schweigt zu Details. Nachbarn indes machen schon länger ihre Beobachtungen.

Am Montag rückten Spezialkräfte der Polizei auch in der Breiten Straße in Görzke an. Quelle: dpa-Zentralbild