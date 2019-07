Wiesenburg

Irgendwann hat es gereicht. Nachdem das Landgut Reppinichen in den zurückliegenden Jahren am Borner Weg immer wieder die dubiosen Hinterlassenschaften von Zeitgenossen aus der Landschaft geräumt und dafür viel Geld ausgegeben hatte, hat die Geschäftsführung jetzt genug von dem Spiel.

Der Landwirtschaftsbetrieb geht nun einen radikalen Weg. Das alte Kartoffel-Silo aus Stahlbeton wird komplett abgerissen. Freiwillig und auf eigene Kosten. Mit ihm verschwinden noch einmal ganze Lkw-Ladungen voller Müll aus der Ackerlandschaft am Wegesrand unweit des Wiesenburger Gewerbegebietes.

Relikt der Vergangenheit

„Wir hoffen, dass wir das Problem damit endgültig lösen können“, sagt Martin Bauer, der Geschäftsführer des Landgutes. Direkt verpflichtet wäre die Firma dazu nicht. Die Eigentumsverhältnisse an dem Kartoffel-Silo, „das zu DDR-Zeiten irgenwie dorthin gebaut wurde“ – wie Martin Bauer erzählt – sind unklar. „Doch wollten wir auch mal zeigen, dass wir nicht nur mit Traktorenverkehr zu unseren Biogasanlage negativ auffallen, was manchmal kritisiert wird von Anliegern in Wiesenburg“, erklärt Bauer.

Das alte Kartoffel-Silo am Borner Weg bei Wiesenburg wird abgerissen. Quelle: Thomas Wachs

Das Silo nutze heute niemand mehr, es störe aber auch nicht. „Dennoch wollten wir jetzt helfen, den Schandfleck zu beseitigen und hoffen, dass vor allem das Müllproblem damit gelöst wir“, sagt der Firmenchef. Das Landgut bewirtschaftet 6000 Hektar und beliefert unter anderem die Wiesenburger Biogasanlage eines Geschäftspartners.

Drei Jahre immer wieder neuer Müll

Mehr als fünf Tonnen Müll habe die Firma in den zurückliegenden drei Jahren bereits abfahren lassen. Immer wieder kam jedoch neuer Abfall hinzu, den Bürger oder Firmen mit Autoanhängern oder gleich mit Lastwagen in die Landschaft karrten. Nun geht der Landgut-Geschäftsführer davon aus, dass mit dem Abriss des Silos insgesamt mehr als 300 Tonnen anfallen. Davon sind mindestens 20 Tonnen Müll, die durch eine Tür in das Silo gekippt worden waren.

Martin Bauer rechnet mindestens mit 10.000 Euro, die das Landgut aufbringen müsse für die freiwillige Entsorgungsaktion. „Ob diese Summe aber am Ende überhaupt reicht, wird sich noch zeigen“, sagt der Geschäftsführer zweifelnd. Sein sorgenvoller Blick geht auf den Berg Sondermüll, den der Baggerfahrer schon abseits des eigentlichen Bauschutts aufgetürmt hat.

Sandberge voller Überraschungen

Er mutet an, wie ein Schuttplatz für Altautos: Alte Stoßstangen, Räder, Reifen, ein Armaturenbrett eines alten VW Golf und daneben gefüllte Ölbehälter und andere Kanister mit ebenso vermutlich stark umweltschädlichen Inhalten sind zu sehen. Hinzu kommen alte Fernseher, Sperrmüll und Bauschutt inklusive gefährlichem Asbest und vielem mehr.

Das illegale Mülllager am Borner Weg bei Wiesenburg hat einige gefährliche Stoffe dabei. Quelle: Thomas Wachs

Drumherum um das alte Kartoffel-Silo lagern noch große Sandberge. Auch die lassen bei näherem Hinsehen vermuten, dass auch darin noch Müll lauert. Zumindest sind Glas, Steine und Plastik darin zu erkennen. „Mal sehen, was uns dort noch erwartet“, sagt Martin Bauer.

Er kann sich vorstellen, dass die beräumte Fläche später mit ein paar Bäumen bepflanzt wird. „Als Acker wird sie wohl nicht taugen, weil Fundamente des verschwundenen Silos noch im Boden bleiben werden“, erklärt Martin Bauer beim Ortstermin mit der MAZ.

Bauhofchef kennt viele Dreckecken

Wolfgang Eilert, der Chef des Bauhofes der Gemeinde Wiesenburg/Mark, begrüßt die Aufräumaktion des Unternehmens. Dann gebe es hoffentlich eine Dreckecke weniger in der Umgebung. Denn davon hat die Gemeinde noch immer genug. Überall dort, wo sich Plätze etwas abseits von Straßen gut mir Fahrzeugen erreichen lassen, wachsen schnell illegale Müllhaufen.

Problemzonen sind unter anderem der Rast- und Parkplatz an der Brautrummel bei Grubo, ein Platz bei Setzsteig nahe der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt und auch der Glascontainer in Schmerwitz sowie die Apfelallee von Wiesenburg nach Jeserig/ Fläming.

„Selbst bei uns vor dem Tor der Bauhofes stellen Leute immer mal wieder ihren Müll ab“, erzählt Wolfgang Eilert. „Da ist dann alles dabei, auch Sachen die der Entsorger APM doch bei Anmeldung auch direkt bei jedem Bürger bequem vor der Haustür abholt“, sagt der Chef des Bauhofes verständnislos über die Entsorgungspraktiken einiger Bürger in der Gemeinde Wiesenburg/Mark.

Von Thomas Wachs