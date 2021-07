Im Hohen Fläming dient Blumen pflücken einem guten Zweck

Reppinichen

Die Sonnenblumen entfalten landauf landab gerade ihre volle Schönheit. Von den Feldern des Landgutes Reppinichen dürfen sie – mit Vorsicht versteht sich – durchaus gepflückt werden. Dafür wird jedoch um einen kleinen Obolus gebeten, der in die Kasse des Vertrauens am Ackerrand einzuzahlen ist. Der Erlös kommt nämlich den Kindertagesstätten in der Umgebung zu Gute.

„Die Eltern sind von der Idee begeistert“, bestätigt Juliane Steffen. Sie ist die Leiterin der Kindertagesstätte „Flämingstrolche“ in Görzke. Einige Familien hätten sich vorgenommen, den Wochenendspaziergang in Richtung Dangelsdorf zu unternehmen. Auch für die Jungen und Mädchen sowie die Erzieher ließen sich von dem Angebot bereits inspirieren. „Wir sind zum Feld gewandert, haben die Blumen fotografiert und dann ein Plakat gemalt“, so die Einrichtungsleiterin.

Eigentlich als Vogelfutter angebaut

Die Hinweise sind gut sichtbar auch an den Straßenrändern der Felder bei Medewitz, Reppinichen, Reetz und Reetzerhütten postiert, damit die Durchreisenden vielleicht animiert werden, auf die Bremse zu treten und ein paar Blumen mitnehmen. Wilde Selbstbedienung in Größenordnungen, über die Landwirte anderenorts klagen, scheinen hierzulande wohl kein Problem zu sein.

Diese Schild steht am Ortsrand von Reetzerhütten. Quelle: Privat

„Wir erwarten gute Erträge – da bot es sich an, die Freude darüber zu teilen“, sagt Martin Bauer über die Motivation. „Auf 140 Hektar werden Sonnenblumen angebaut, geerntet und dann zu Vogelfutter verarbeitet“, erklärt der Betriebsleiter des Landgutes Reppinichen.

Er verweist außerdem auf die bewährte Zusammenarbeit im besonderen mit der Kita „Pusteblume“ in Reppinichen.

Von René Gaffron