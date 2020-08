Im Schlosspark in Wiesenburg kann man Dahlien selbst pflücken

Wiesenburg

Wer genau hinsieht, kann sie entdecken. Weiße Wegweiser zeigen den Weg zur Dahlien-Selbstpflücke im Schlosspark Wiesenburg. Fast schon verwunschen der kleine Weg hinab in die Beete unweit der Orangerie.

Hier kann ein bunter Strauß aus südamerikanischen Dahlien selbst geschnitten werden. Mitbringen müssen die Hobby-Floristen nichts. Das Messer zum Schneiden liegt vor Ort bereit.

Pro geschnittenem Stiel bittet der Parkförderverein Wiesenburg um eine Spende in Höhe von 70 Cent. Das Geld gehört in die aufgestellte Kasse des Vertrauens und kommt zu 100 Prozent der Pflege des Schlossparks zugute.

Blüte bis in den Spätherbst

Es wird darum gebeten, sich zwischen den Beeten umsichtig zu verhalten, sodass möglichst viele Pflücker etwas von dem Angebot haben. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein Privatgarten. Hier darf geschaut, aber nicht geschnitten werden.

Die südamerikanische Dahlie variiert in ihrer Blütenfarbe zwischen Gelb-, orange- und Rottönen bis hin zu hellblau. Und sie steht gern sonnig. Beste Voraussetzungen am Standort im Schlosspark. Bis in den Spätherbst kann sie geerntet werden. Auf den Beeten nahe der Orangerie sind aktuell vor allem warme Farben zu haben.

Weitere Informationen gibt es bei Chefgärtner Ulrich Jarke vom Parkförderverein Wiesenburg unter 033849/50334.

Von Natalie Preißler