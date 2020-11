Görzke

Schneller als gedacht hält die Adventszeit wieder Einzug im Hohen Fläming. Das Haus wird festlich geschmückt, es wird gebastelt und gebacken. Spätestens jetzt wird überlegt, um auch für jeden lieb gewonnen Menschen ein passendes Geschenk zum Fest zu finden.

Vor dem Hintergrund lohnt sich zum Wochenausklang der Weg in den Töpferort Görzke. Dort öffnen sowohl die Keramikwerkstatt Kathrin Schulz und das Atelier des Hinterglasmalers Uwe Schönefeldt ( Reetzer Straße 9) als auch die Familie um Dekorateurin Juliane Heinrich ( Reetzer Straße 15) ihre weihnachtlich geschmückten Höfe.

Anzeige

Töpferin Kathrin Schulz lädt in ihre Werkstatt ein. Quelle: Privat

Dort ist Raum genug, einerseits die Abstands- und Hygiene-Auflagen einzuhalten. Andererseits können die interessierten Besucher in wunderschöner Atmosphäre in all den selbstgefertigten kleinen und großen Dingen stöbern. Wahlweise Nützliches oder/und Dekoratives kann erworben werden.

Die Höfe öffnen am Freitag von 14 bis 19 Uhr und Sonnabend von 10 bis 19 Uhr.

Von Rene Gaffron