Wiesenburg

Das Nummernschild eines Anhängerfahrzeuges ist im Gewerbegebiet Wiesenburg gestohlen worden. Das Kennzeichen PM – EL 63 verschwand in der Roteichenstraße.

Dort hatte der Besitzer am Dienstagmorgen den Anhänger nutzen wollen. Bei der Kontrolle der Beleuchtung stellte er fest, dass am Heck das Kennzeichen fehlte. Der Diebstahl hat sich vermutlich ereignet in der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr.

Anzeige

Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Sie sucht mögliche Zeugen des Diebstahls.

Weitere MAZ+ Artikel

Hinweise auf dem Verbleib des Kennzeichens nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg entgegen unter 03381 5600 oder über jede andere Polizeidienststelle. Nutzen können Zeugen auch das Hinweisformular im Internt-Bürgerportal. Dieses ist zu finden unter www.polizei.brandenburg.de

Von MAZ