Wiesenburg

Die Schlossschänke „Zur Remise“ steht ein weiteres Mal vor dem Aus. Am Montag kündigten die Betreiber an, die Gaststätte ab sofort zu schließen. Außerdem wollen sie ihr Café am Schlosstor dichtmachen. Das teilten sie am Nachmittag bei Facebook in „Die Wiesenburger Heimatgruppe“ mit.

„Heute beenden wir ein Kapitel in unserem Lebensbuch und setzen einen Punkt, denn es ist an der Zeit“, heißt es. „Ohne ,Chichi’ und Bildchen möchten wir euch mitteilen, dass der Betrieb der beiden Lokale unter der Führung von Matthias Rose eingestellt wurde und auch eingestellt bleibt.“

Die Betreiber bedanken sich bei allen Gästen, Freunden und unseren Familien, „die immer an uns geglaubt haben und uns in unserem Kampf gegen diese Pandemie und alle Umstände den Rücken gestärkt haben“. Trotz Lieferdienst, Bonaktionen oder voller Plätze im Sommer „reicht es am Ende nicht, um einen Winter wie diesen zu überstehen“.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat Susanne und Matthias Rose und ihre Schlossschänke im August 2020 für die Familienfreundlichkeit ausgezeichnet. Quelle: Thomas Wachs

Eineinhalb Jahre nach der Betriebsübernahme „eine derartige, noch nie dagewesene Pandemie zu stemmen, welche dann noch fast volle zwei Jahre unser tägliches Geschäft zu 100 Prozent beeinflusst – damit hat niemand rechnen können“, heißt es in der Stellungnahme. Das Café am Schlosstor war erst vor gut einem Jahr an den Start gegangen.

„Wir wünschen uns für die Schlossschänke einen mutigen, kreativen und tüchtigen neuen Betreiber, der unter besseren Voraussetzungen ein Restaurant führen kann“, teilen die Betreiber mit.

Von MAZ