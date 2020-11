Reetz

Der Garten von Ingrid und Günter Wolf sieht aus wie geleckt. Unkraut hat bei dem Ehepaar aus Reetz keine Chance. Und das trotz ihrer 81 Jahre. So mancher schmunzelt beim Vorbeigehen darüber. „Nur drin sitzen und aus dem Fenster gucken, das kann ich mir nicht vorstellen“, sagt Günter Wolf. „Solange wir uns bewegen können, machen wir unseren Garten.“

Auch der Vorgarten am Haus ist ein kleines Schmuckstück, denn die beiden lieben Blumen über alles. Am 26. November feiert das Paar seine Diamantene Hochzeit. Obwohl das mit dem Feiern ja erst einmal nichts wird. „Aber wir holen es definitiv nach, wenn sich die Lage entspannt hat“, so Ingrid Wolf. Die beiden freuen sich auf ein paar schöne Stunden mit der Familie, Freunden und Nachbarn.

Geboren in Schlesien

Das Ehepaar wohnt in Ingrid Wolfs Elternhaus. Als sie 1954 aus der Schule kam, besuchte sie in Dessau eine Privatschule und lernte dort Stenografie und Schreibmaschine. Als dann für das Gemeindebüro in Reetz eine Sekretärin gesucht wurde, bewarb sie sich und wurde genommen. Dort arbeitete sie bis 1992. Als Reetz Ortsteil von Wiesenburg wurde, war sie dort bis fast zu ihrem Renteneintritt in der Buchhaltung tätig.

Günter Wolf wurde in Schlesien geboren. Seinen Vater hat er kaum gekannt, er fiel bereits 1942 während des Zweiten Weltkriegs. Die Familie musste ihre Heimat verlassen und so kam Günter Wolf mit seinem Großvater nach Borne. Die Familie mit Tanten, Onkeln und Cousinen wurde schon vorher getrennt, da die Flüchtlinge in verschiedene Regionen aufgeteilt wurden. Darauf hatte man damals keinen Einfluss.

Die erste Unterkunft für Großvater und Enkel war die ehemalige Gaststätte „Zur Rose“. Danach kam Günter Wolf nach Wiesenburg, der Großvater nach Kranepuhl. Aber Günter Wolf konnte zumindest eine Ausbildung machen. Er lernte Maurer im Volkseigenen Betrieb (VEB) „K Bau“, später HBK in Belzig. In diesem Beruf hat Günter Wolf sein ganzes Leben gearbeitet. Es gab nur eine kurze Unterbrechung, in der er im Reetzer Kindergarten als Hausmeister tätig war.

Kennengelernt hat sich das Paar auf der Hochzeit von Freunden im Februar 1958. Ingrid war die beste Freundin der Braut und Günter mit dem Bräutigam befreundet. Vorher hatten sie sich nie gesehen, was beide heute schon etwas seltsam finden. Inzwischen hat sich auch die Familie vergrößert. Zu Sohn Burkhard kamen inzwischen zwei Enkel und zwei Urenkel dazu. Für den Sohn wurde das Haus aufgestockt und darin hat das Ehepaar viel Zeit und Kraft investiert.

Aktiv im Dorf engagiert

Im Garten des Paares leben auch Hühner und auf dem Hof gibt es Tauben. Letztere hatte Günter Wolf schon als Kind. Vor einigen Jahren wollten sie mit den Tauben aufhören und hatten sie sogar schon nach Wusterwitz verkauft. Aber nach einigen Wochen kamen einige der Vögel nach und nach wieder zurück. Und natürlich durften sie bleiben. Heute hat das Ehepaar schon wieder 13 Tiere.

Ingrid Wolf hat sich 13 Jahre für die Rentner im Dorf engagiert. Sie war im Dorfclub und bei Pro Reetz, dem Vorgänger des jetzigen Dorfvereins aktiv. Schon vorher haben die beiden viele Fahrten und Ausflüge mitgemacht. Nach dem Tod von Ulla Friedrich, der damaligen Organisatorin, übernahm Ingrid Wolf diese Aufgabe und bescherte so den Senioren viele schöne Stunden.

„Aber in diesem Jahr ist leider alles futsch“, sagt sie mit Bedauern. Und hofft nun, dass sich die Lage bald wieder normalisiert. Dann sind nicht nur wieder Ausflüge und Fahrten drin, sondern auch eine schöne Feier zur Diamantenen Hochzeit.

Von Eva Loth