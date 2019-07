Wiesenburg

Am Samstag, 6. Juli, findet in Mal’s Scheune – Studio Wiesenburg eine Jam Session mit Rock und Blues statt. „Dafür haben schon einige Musikerfreunde aus Berlin und dem Fläming zugesagt, so dass die Bühne mit Schlagzeug, Bass, Klavier und Gitarren in jedem Fall gut bestückt sein wird“, teilt Organisatorin Claudia Heinz mit:

„Wir freuen uns auf das zwanglose Zusammenspiel von Musikern, die sich teilweise noch gar nicht kennen und die ihre Liebe zu Rock und Blues live teilen werden.“ Ausdrücklich eingeladen wird auch zum Tanzen an dem wohl etwas längeren Abend. Denn um Mitternacht wird in einen Geburtstag hinein gefeiert.

Auch für Gastmusiker gibt es noch die Möglichkeit, bei einzelnen oder mehreren Songs dabeizusein. Wer Interesse hat mitzuspielen, sollte sich vorher kurz melden. Beginn ist um 20 Uhr.

Kontakt Per E-Mail unter mals-scheune@gmx.de.

Von MAZ