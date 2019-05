Wiesenburg

Die Erhöhung der Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung in der Gemeinde Wiesenburg/Mark für 2018 hat den Anstoß für Gerd Metzger gegeben. Nicht nur, dass er als betroffener Grundstückseigentümer persönlich Widerspruch gegen seinen Bescheid eingelegt hat. Seither ist der 66-Jährige regelmäßiger Besucher und Beobachter der Sitzungen des Parlamentes und seiner Gremien.

Dabei verfolgt er nicht nur die Debatten. Vielmehr hat Gerd Metzger seine Erfahrungen gesammelt, wie kompliziert es seiner Meinung nach sein kann, an der richtigen Stelle zu Wort zu kommen –für konstruktive Kritik, aber auch mit anderen Vorschlägen. Folgerichtig hat sich der ehemalige Produktionsleiter der Drahtzieherei Wiesenburg entschlossen, bei der nächsten Kommunalwahl zu kandidieren.

Gerd Metzger will als Einzelbewerber in die Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark einziehen. Quelle: René Gaffron

Als Einzelbewerber will der Rentner nunmehr in die Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark einziehen, wo es 16 Mandate zu vergeben gibt. Gerd Metzger ist damit einer von 33 Bewerbern, die auf zwölf Listen vorgeschlagen sind. Jeder zweite Bewerber wird also gewählt. „Das Interesse ist nur wenig geringer als beim Urnengang 2014“, stellt Wahlleiterin Kornelia Feldmann fest. „Damals gab es 13 Vorschläge mit insgesamt 35 Kandidaten“, bemüht sie die Statistik.

Alle Parteien sind vertreten

Immerhin: Noch finden sich alle etablierten Parteien auf dem Stimmzettel, obwohl sie es schwer haben. Ihre jeweiligen Mitgliederzahlen in den 14 Ortsteilen dürften jeweils kaum mehr als zwei Hand voll sein. Während Thilo Gramenz für die Union lediglich als Einzelkämpfer dabei ist, sind Linke und Sozialdemokraten traditionell stark vertreten.

Ein Trio schickt diesmal Bündnis 90/Die Grünen ins Rennen, das sich für ökologische Landwirtschaft und Energieversorgung sowie verbesserte Mobilität für die Dorfbewohner einsetzen will.

Wer kandidiert zur Kommunalwahl? CDU: Thilo Gramenz, Schlamau. SPD: Dirk Fröhlich, Wiesenburg ; Diana Kaptur, Reetz; Ute Paulmann-Boll, Reetz; Dietmar Paul, Schlamau. Die Linke: Daniela Rabinowitsch, Wiesenburg; Norbert Hesse, Wiesenburg; Astrit Rabinowitsch, Wiesenburg; Matthias Mursall, Klepzig; Kai Sieber, Schmerwitz; Doreen Selent, Wiesenburg. Bündnis 90/Die Grünen: Johannes Blatt, Schmerwitz; Roland Haag-Schönenberg Jeserig/ Fläming; Judith König, Judith, Wiesenburg. Freie Bürger und Bauern: Rita Neumann, Rita, Benken: Uwe Kadasch, Benken; Kim Ole Daniels, Benken. FDP: Marion Gante, Reetz; Tim Kehrwieder, Reppinichen. Pro Dorf: Lutz Knape, Lehnsdorf; Ralf Lorenz, Mützdorf. Bürgerliste: Klaus-Peter Klenke, Reetzerhütten; Anett Blasche, Reetzerhütten ; Angela Hahne, Reetzerhütten. Einzelkandidat Gerd Metzger, Wiesenburg. Einzelkandidate Hans-Joachim Beckmann, Wiesenburg. Wahlvorschlag Land Luft Leben: Robert Pulz, Medewitz; Christian Prinz, Medewitz; Lars Niemann, Medewitz; Florian Welzel, Medewitz; Patrick Dahms, Medewitz; Herbert Thiele, Medewitz. Einzelkandidat: Steffen Teuber, Reetz.

Darüber hinaus gibt es kommunalpolitisches Engagement wieder auf einigen parteiunabhängige Listen. Von denen ist die neue Medewitzer Vereinigung „Land Luft Leben“ schon wegen des Titels und des Umfangs von sechs Kandidaten bemerkenswert. Es sind zumeist 30- bis 40-Jährige.

Allen voran Robert Pulz, der bei der vergangenen Wahl schon 8,9 Prozent der Stimmen im Alleingang geholt hat. Hauptberuflich als Feuerwehrmann in Halle ( Saale) beschäftigt, hat er als Hauptausschusschef maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Gremienarbeit in der vergangenen Legislaturperiode quantitativ und qualitativ erheblich intensiviert hat.

Vorsitzende mit positiver Bilanz

Das betont Marion Gante, die ebenfalls wieder zur Wahl steht. Die FDP-Politikerin aus Reetz ist Vorsitzende der Gemeindevertretung, die sich zu guter letzt auch noch einen Sozial- und Entwicklungsausschuss geleistet hat.

Politischer Richtungsstreit ist hier wie da freilich selten, denn laut Marion Gante wird pragmatisch nach Problemlösungen gesucht. Sie wiederum verweist auf die dessen ungeachtet detaillierten Debatten der vielen Satzungen. Diese sind nicht selten mit ihrer Einschätzung nach notwendigen Gebührenerhöhungen einhergegangen.

Reserven bei Bürgernähe

Die Rettung des Standesamtes und die fast fertig sanierte Kunsthalle mit Familienzentrum am Goetheplatz sind Erfolge des Miteinanders von Politik und Verwaltung, das die 65-Jährige betont. Dass es noch Reserven bei der Einbeziehung der Bürger gibt, räumt Marion Gante ein, hat aber nichts gegen deren Mitwirkung.

Verlust zahlreicher Arbeitsplätze

Geprägt war die zu Ende gehende Wahlperiode freilich vom Verlust von fast zehn Prozent der Arbeitsplätze in der Kommune. Wohlgemerkt weil der Mineralwasserhersteller Fläming-Quellen und die Drahtzieherei der Marktbereinigung zum Opfer gefallen sind. Daran erinnert Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke). Neben den persönlichen Schicksalen bedeutet das Einschnitte in der Kommune.

Wer regiert derzeit Wiesenburg/Mark? Hauptamtlicher Bürgermeister ist Marco Beckendorf ( Die Linke). Er steht nicht zur Wahl. In der Gemeindevertretung gibt es folgende Sitzverteilung: SPD 4 (Dirk Fröhlich, Bernd Müller, Grit Pfeiffer, Helmut Uebe); Die Linke 2 ( Daniela Rabinowitsch, Norbert Hesse), CDU 2 ( Horst Franke, Frank Weckewitz). Zur Dörfer-Fraktion zusammengechlossen haben sich: Burkhard Schmidt ( Reetz), delgard Bär (Schlamau), Anett Blasche (Reetzerhütten), Marion Gante ( Reetz), Lutz Knape ( Lehnsdorf), Robert Pulz ( Medewitz), Gerd Seffner (Schmerwitz) und Lothar Spiesecke (Klepzig). Ergebnisse der letzten Kommunalwahl 2014: SPD: 23,9 Prozent; CDU: 12,2 Prozent; Die Linke: 14,6 Prozent. FDP: 4,4 Prozent; Freie Bürger und Bauern: 6,6 Prozent; Bündnis 90/Die Grünen: 4,8 Prozent; Pro Dorf: 6,0 Prozent; Unabhängige Liste: 3,8 Prozent; Bürgerliste: 4,9 Prozent; Bürgerbewegung: 4,6 Prozent; Wählergemeinschaft Neuehütten: 2,9 Prozent. WG Klenke: 2,4 Prozent; Robert Pulz: 8,9 Prozent.

Der hauptamtliche Verwaltungschef bleibt auf seinem Posten, hat gerade die Hälfte seiner Amtszeit absolviert. Wohl weiß er, dass künftig kostenlose Kitaplätze und Wegfall von Straßenausbaubeiträgen einen hohen Preis fordern können. Gleichwohl treibt gerade Marco Beckendorf vergleichsweise kleinere Projekte wie die Sanierung kommunaler Wohnungen ebenso voran wie die Vorhaben zur Revitalisierung großer Brachen.

Wiesenburg/Mark in Zahlen Die Gemeinde Wiesenburg/Mark hat aktuell 4271 Einwohner. Das Gebiet umfasst eine Fläche von 220,2 Quadratkilometern Ortsteile sind: Benken, Grubo, Jeserig/ Fläming, Jeserigerhütten, Klepzig, Lehnsdorf, Medewitz (mit Medewitzerhütten), Mützdorf, Neuehütten, Reetz, Reetzerhütten, Reppinichen, Schlamau (mit Schmerwitz), Wiesenburg

Immerhin hat die Gemeinde Wiesenburg/Mark dank des Sparkurses jetzt einen ausgeglichenen Etat, über den sie eigenständig verfügen kann. Die Entscheidungen sind zu Lasten der Bürger gefallen, meint hingegen Gerd Metzger. Er mahnt bei den Investitionen zu Augenmaß. „Statt dessen braucht es Vorschlage, um der Kostenexplosion beim Abwasser endlich Einhalt zu gebieten.“

Von René Gaffron