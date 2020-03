Zugezogene lieben das Leben auf dem Land

Jeserigerhütte

Ingrid Zoll und Andrea Franke sind noch neu im Fläming. Erst seit Februar wohnen sie im kleinen beschaulichen Jeserigerhütten. Aber der Gedanke, aufs Land zu ziehen, kam nicht von ungefähr.

Während Andrea Franke bei Freiburg am Rande des Schwarzwalds ländlich aufgewachsen ist, war bei Ingrid Zoll der Drang und das Interesse zum Selbermachen der Antrieb. Schon immer stand bei ihr das Interesse an Natur, Kochen und alles selbst in die Hand nehmen im Vordergrund.

Die studierte Volkswirtin liebt große Zahlen, wie sie selbst schmunzelnd bestätigt. Aber die Arbeit im Büro war ihr zu einseitig. Schon seit zehn Jahren wollte sie aufs Land und freut sich jetzt schon auf alles, was der Garten hervorbringt.

„Traum“ im Fläming

Und auf dem großen Grundstück ist Platz genug für ihre Pläne. Die ersten Vorbereitungen sind schon getroffen: Im ganzen Haus stehen in den Fenstern kleine Töpfe mit Gemüsepflanzen. In der Woche pendelt Ingrid Zoll noch drei Tage nach Berlin zum Arbeiten. „Damit finanzieren wir unseren Traum“, sagt sie.

Andrea Franke ist von Beruf Sozialarbeiterin und hat mit psychisch kranken Menschen gearbeitet. Als der Plan, aufs Land zu ziehen, Formen annahm, kündigte sie zum Unverständnis vieler Freunde und Kollegen.

Nach Jeserigerhütten kamen sie eher zufällig. Das Haus war schon bei den vorherigen Besitzern ein Seminarhaus, in dem man sich einmieten konnte. Das passte beiden Frauen, da kaum noch etwas umgebaut werden musste. Sie wollten die Idee fortführen.

Neue Herausforderungen in neuer Umgebung

Als sich Andrea Franke eine Auszeit nahm, fragte sie ein Freund zu ihren Zukunftsplänen. Sie erzählte vom Wunsch, aufs Land zu ziehen. Sie bekam den Fläming-Verteiler weitergeleitet, wo das Haus in Jeserigerhütten inseriert war. Dann ging alles ganz schnell.

Das Haus hat sofort gepasst und war die einzige Besichtigung der Beiden. Schon nach einer Woche haben sie dem Kauf zugestimmt. „Wir waren innerlich zu diesem Schritt bereit, hatten aber nicht wirklich intensiv gesucht“, erklären Ingrid Zoll und Andrea Franke.

Nun haben sie ein Haus mit etwa 300 Quadratmetern Wohnfläche, dazu etwa 12.000 Quadratmeter Land. Aber sie freuen sich auf die neuen Herausforderungen.

Eigenes Seminarangebot gestartet

Inzwischen sind sie mit der Vermietung von Seminarräumen gut gebucht, haben aber auch eigene Pläne entwickelt. So bieten Ingrid Zoll und Andrea Franke einen Frauen-Aktiv-Urlaub mit Wandern und Radfahren an. Auch ein Seminar zum Thema „Frische Energie für Körper und Seele“ haben sie gestartet.

Verköstigt wird im Seminarhaus vegetarisch mit allem, was der Garten bietet. Da fühlt sich besonders Ingrid Zoll in ihrem Element. „Schön wären noch Tiere auf dem Hof, die das Gras unter den vielen Obstbäumen kurz halten“, wünschen sich beide. Ansonsten sind sie eher zurückhaltend mit Haustieren, da einige Menschen auch Allergien plagen.

Warum der Fläming die richtige Wahl war

Ingrid Zoll und Andrea Franke haben sich gut eingelebt. Sie gehen zu vielen Veranstaltungen, bringen sich ein und lernen Leute kennen.

Dass der Fläming die richtige Wahl war, wussten sie aber schon vorher. Das war sogar bis in die Heimat von Andrea Franke nach Baden gedrungen. Schon damals hatte sie einen Presseartikel über die Region gelesen. „Die Leute sind hier einfach offener“, lautet ihr Fazit.

Weitere Infos unter: seminarhaus-refugium-hoher-flaeming.de

