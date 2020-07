Schlamau

Auf Wiesen und Feldern ist Vertragsnaturschutz schon lange üblich. Jetzt gibt es ihn erstmals auch für Wälder. Profitieren können davon einerseits schützenswerte Tier- und Pflanzenarten. Andererseits haben nun auch die Besitzer von Wäldern im Hohen Fläming ganz direkt etwas davon.

Geld und Begleitung von Experten

„Sie können vom Land Brandenburg eine finanzielle Förderung und fachliche Begleitung erhalten, wenn sie bei der Waldwirtschaft auf den Schutz besonderer Lebensräume achten“, erklärt Moritz Detel, ein Ranger der Naturwacht Hoher Fläming.

Er betreut in der Region des Naturparkes unter anderem das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) bei Schlamau. Dieses ist neben weiteren in der Region in das Programm „Natura 2000“ aufgenommen. Es stellt das weltweit größte Schutzgebietsnetz dar. Allein in Brandenburg gibt es rund 600 Natura-2000-Gebiete.

Abgestorbene Bäume sind im Buchenwald bei Schlamau schützenswert als Lebensraum für Spechte und Fledermäuse. Quelle: Thomas Wachs

In den vergangenen Jahren hatten die Ranger stets Exkursionen anlässlich des Natura-2000- Tages im Mai angeboten zu beliebten Gebieten. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten sie dieses Jahr aber nicht stattfinden. Dennoch wollen die Ranger die wertvollen Gebiete näher vorstellen, um ihre Besonderheiten aufzuzeigen und Einblicke in die regionale Arbeit zum Naturschutz zu geben.

Spektakuläre Buchen

In der Rummel zwischen Schlamau und Wiesenburg gibt es noch Restbestände von so genannten Hainsimsen-Buchenwäldern mit zum Teil spektakulären, alten und urwüchsigen Buchen. Diese Kombination aus Hainsimsen als besondere Grasart und den Buchen ist wertvoll für die Naturschützer.

Waldbesitzer werden von den Rangern begleitet im Antragsverfahren für eine Förderung. So geht es zum Beispiel darum, abgestorbene Bäume als Lebensraum für Vögel, Insekten und Fledermäuse im Wald zu belassen und diese nicht als Brennholz zu verwerten.

Abgestorbene Bäume sind im Buchenwald bei Schlamau schützenswert als Lebensraum. Quelle: Thomas Wachs

Die Idee der Naturschützer ist es zudem, „schon heute noch vitale Bäume auszugucken, die demnächst ihr maximales Alter erreichen, um sie dann in gut zehn Jahren als Totholz im Wald zu belassen“, erklärt Moritz Detel. „Das Problem in heutigen Wirtschaftswäldern ist es ja, dass sie meist so gut aufgeräumt sind, dass es gar kein Totholz mehr gibt.“

Altes Holz wichtiger Lebensraum

In alte Stämme jedoch ziehen nicht nur Spechte ein, sondern bald auch Fledermäuse. Auch für Käferarten und Ameisen sei altes Holz im Wald ein wichtiger Lebensraum. Am Boden liegende Bäume reichern zudem wichtigen Humos an. Der geschützte Lebensraum des „Hainsimsen-Buchenwaldes“ bei Schlamau beherbergt viele Alt- und Biotopbäume, die mit ihren Rissen an alten Ästen sowie ihren Baumhöhlen Quartier für Fledermäuse bieten.

Die Mopsfledermaus gehört zu den seltenen Arten, die im FFH-Gebiet des Hainsimen-Buchenwaldes bei Schlamau mehr Quartiere in alten Bäumen erhalten sollen. Quelle: Naturpark Hoher Fläming

„Das Gebiet bei Schlamau beheimatet gefährdete Fledermausarten wie die Mopsfledermaus, die Bechsteinfledermaus oder den Großen Abendsegler, die in den zum Teil sehr alten urwüchsigen Buchen der Hainsimsen-Buchenwälder Unterschlupf finden“, erklärt der Naturschützer.

Mehr alte Bäume für Fledermäuse

Der meiste Teil dieses Waldes ist in Privatbesitz. Dort soll die Zahl der Altbäume für Waldfledermäuse gesteigert werden. „Hier setzt das Förderprojekt an,“ erklärt Ranger Detel. Er steht allein im Gebiet bei Schlamau mit circa 15 Waldbesitzern in Kontakt, die manchmal auch nur kleine Flächen besitzen.

„Wir bestimmen und kartieren geeignete Fledermaus-Habitatbäume, die nicht gefällt werden sollten, damit sie auch in ihrer Zerfallsphase den Arten des Waldes zur Verfügung stehen,“ so Detel. Auf Basis dieser Arbeit können die Waldbesitzer dann eine Förderung über den Landesbetrieb Forst Brandenburg erhalten. Entscheidend dafür ist eine bestimmter Anteil von Totholz pro Hektar Wald.

Viele Fördergebiete im Naturpark

Im gesamten Naturpark Hoher Fläming gebe es insgesamt rund zehn FFH-Gebiet, die für die neuer Förderung im Vertragsnaturschutz für Wälder in Frage kommen. Circa 100 Eigentümer müssten über das Projekt sensibilisiert werden für das Thema.

Das neue Projekt zum Vertragsnaturschutz auch im Wald sei gut geeignet, private Eigentümer besser zu motivieren, sich für Naturschutz mit zu engagieren. „Denn sie haben ja auch wirtschaftlich etwas davon“, sagt der Ranger.

Beratung erhalten können Waldbesitzer über die Naturwacht im Naturpark Hoher Fläming am Stützpunkt in Baitz bei Moritz Detel. Kontakt unter 03 38 41 / 43 734 oder per E-Mail über moritz.detel@naturwacht.de.

Von Thomas Wachs