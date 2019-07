Schmerwitz

Ein „Beetle Sound Tube“ ist nicht etwa das neueste Modell eines Autos mit außergewöhnlich guter Musikanlage. Vielmehr handelt es sich dabei um ein Frühwarnsystem gegen Getreideschädlinge. Drei solcher „Tubes“ – das sind etwa drei Meter lange Edelstahlröhren mit zahlreichen, kleinen Löchern – hängen seit einem Jahr in einem Getreidesilo auf dem Gut Schmerwitz.

Die Idee zu diesem Projekt hat das in Berlin ansässige Julius-Kühn-Institut entwickelt. Biologin Christina Müller-Blenkle und ihr Kollege Sven Möller haben am Mittwoch in Schmerwitz in Anwesenheit von Brandenburgs Agrar- und Umweltstaatssekretärin, Carolin Schilde, die ersten Ergebnisse des insgesamt fünf Jahre dauernden Forschungsprogramms präsentiert.

Warmes Wetter bedeutet viele Schädlinge

Demnach sei deutlich geworden, dass warmes Wetter zu viel Schädlingsbefall führe – und dieser schon bei der Einlagerung vorhanden gewesen sei. „Bereits in den ersten Tagen nach der Einlagerung des Getreides konnten wir die Schädlinge akustisch nachweisen“, sagte Christina Müller-Blenkle. „Vor allem den Getreidekapuziner und den Reiskäfer – beide haben es auf gesundes Getreide abgesehen.“

Die Besonderheit dieser beiden sogenannten Primärschädlinge sei, dass es sie bis zum jetzigen Zeitpunkt in Brandenburg noch gar nicht gegeben habe. „Es könnte aber sein, dass sie sich aufgrund der veränderten Witterung, beispielsweise der milderen Winter, jetzt auch hier verbreitet haben.“

Artspezifische Erkennung der Schädlinge Das Forschungsprogramm „Beetle Sound Tube“ läuft bis 2022. Es ist eines von zwei Europäischen Innovationspartnerschaften, an denen das Julius-Kühn-Institut aktuell beteiligt ist. Während der Projektlaufzeit wird von insgesamt zwölf Projektpartnern ein akustisches Früherkennungssystem für Insekten in Getreidesilos entwickelt, umgesetzt und erprobt. Am Ende soll mit dem „Beetle Sound Tube“-System eine artspezifische Erkennung der Schädlinge möglich sein sowie dem Landwirt situationsangepasste Handlungsempfehlungen zur Behandlung des Befalls übermitteln. Weiterhin wird getestet, ob sich die Tubes auch eignen, wenn Nützlinge zur biologischen Bekämpfung eingesetzt werden. Die Förderung erfolgt durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes ( ELER) und das Land Brandenburg.

Die Herausforderungen des ersten Jahres seien zum einen gewesen, die „Beetle Sound Tubes“ weiter anzupassen, um die Technik dadurch flexibler zu machen. So könnten in der Belziger Kraftfutter GmbH jetzt zum Beispiel neun Röhren verbaut werden.

„Im Juli und August, nach der neuen Ernte, wollen wir damit beginnen“, sagte Sven Möller. „Neu ist auch, dass am Ende dieser Röhren eine Schraubvorrichtung ist, damit sie von oben in das Getreide eingedreht werden können.“

Drei „Beetle Sound Tubes“ hängen seit Juni 2018 in einem Getreidesilo auf Gut Schmerwitz. Quelle: Josephine Mühln

Zum anderen sei eine Herausforderung gewesen, die Röhren für die Nützlinge anzupassen – damit diese sich besser darin bewegen können. Denn werden beim Abhören des mit Getreide gefüllten Silos unerwünschte Käfer festgestellt, sollen über die Röhren die Nützlinge in die Getreidespeicher eingebracht werden, um Jagd auf die Schädlinge zu machen.

Weil bei großen Getreidemengen nur schwer festzustellen ist, ob sie befallen sind, droht für den Landwirt schnell ein Verlust des Getreides – und damit auch finanzielle Einbußen. Es sei deutlich geworden, dass dank des Frühwarnsystems die Schädlinge bis zu acht Wochen früher nachgewiesen werden konnten, als zum Beispiel mittels eines Temperatursensors oder optischer Methoden, sagte Christina Müller-Blenkle.

>>> Lesen Sie auch: Früherkennung durch schmatzende Käfer

Da Getreide gut dämme, seien die Käfer nur in einem sehr kleinen Bereich hörbar. Abhilfe schafften dafür die „Beetle Sound Tubes“ – sie vergrößerten die Abhörfläche. „Wir sind jetzt so weit, dass wir die Käfer unter kontrollierten Bedingungen anhand ihrer Fraßgeräusche erkennen können“, erläutert Christina Müller-Blenkle weiter. „Bis 2022 haben wir nun zu tun, dass wir das auch unter nicht-kontrollierten Bedingungen schaffen.“

Die Edelstahlröhren im Getreidesilo sind mit Mikrofonen, Datenloggern und der Einrichtung zur Einbringung von Nützlingen ausgestattet. So können sämtliche Bewegungs- und Fraßgeräusche im Getreide digital erfasst und ausgewertet werden. Außerdem werden auch Temperatur und Feuchtigkeit im Silo gemessen. Die so gewonnenen Daten gehen per Internet an die Forschungsinstitute, unter anderem in Berlin.

Schädlinge und Nützlinge dicht beieinander – und doch sicher getrennt in ihren fest verschlossenen Behältern. Quelle: Josephine Mühln

Ziel ist es, das System innerhalb der fünf Jahre zur Praxisreife zu führen. Der Biohof in Schmerwitz war der erste Erprobungsbetrieb. Künftig wird die Technik außerdem in der Belziger Kraftfutter GmbH, auf dem Biohof „Steinreich“ und bei der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg getestet.

„Die Zusammenarbeit mit den Kreisbauernverbänden ist dabei sehr wichtig, um gute Projekte wie dieses zu den Landwirten zu tragen“, sagt Umweltstaatssekretärin, Carolin Schilde. „Unsere Landwirtschaft in Brandenburg ist innovativ – und wir müssen immer wieder Alternativen aufzeigen und ausprobieren.“

Von Josephine Mühln