Jung und Alt wollen Reetz am Wochenende herausputzen

Reetz

Die Reetzer Jugend muss sich nicht länger unter freiem Himmel versammeln. Denn es gibt eine warme Stube für den Winter. Doch das Domizil in der Grünen-Grund-Straße muss erst noch renoviert werden.

Also hat Franziska Kottwitz, die zur Zeit für die Jugendarbeit in der Gemeinde Wiesenburg/Mark verantwortlich zeichnet, zu einem zweitägigem Arbeitseinsatz aufgerufen. Treff ist am Freitag, 15 Uhr, und Sonnabend, 10 Uhr. Pinsel, Farbrollen und mehr werden gebraucht. Dann sollen die Wände frische Farbe erhalten. Familie und Freunde, die mit Rat und Tat helfen können, sind willkommen, heißt es.

Parallel dazu findet der Herbstputz statt. Am Sonnabend, 9 bis 11 Uhr, hoffen der Ortsbeirat und Dorfverein auf zahlreiche Unterstützung. Denn am Sportplatz und in der Ortsmitte soll – eine Woche vor dem Weihnachtsmarkt – das Herbstlaub beseitigt werden. Das hat Ortsvorsteherin Marion Gante angekündigt.

Von René Gaffron