Keine Leute: Wiesenburger Feuerwehr ist tagsüber kaum einsatzfähig

Wiesenburg

Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Wiesenburg/Mark brauchen dringend Verstärkung. Derzeit gehören 206 Kameraden der Einsatz-Abteilung an. Doch der Schein der Statistik trügt. Die wenigsten davon sind dauerhaft verfügbar. Ferner muss die Anzahl der Atemschutzgeräteträger erhöht werden und in einigen Ortsfeuerwehren braucht es auch mehr qualifiziertes Führungspersonal.

Mit dieser amtlichen Erkenntnis legt Thomas Raible den Finger in die Wunde. Der Experte von der Luelf und Rinke Sicherheitsberatung aus Viersen war mit der turnusgemäßen Fortschreibung des 2014 beschlossenen Gefahrenabwehrbedarfsplanes befasst und hat sie der Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark vorgestellt. Auf Basis dieses Papiers organisiert die Kommune den Brandschutz für 4200 Einwohner auf 220 Quadratkilometern. Es wurde einstimmig befürwortet.

Anspruchsvolle Ziele

„Die Gemeinde engagiert sich deutlich über den Minimalanspruch hinaus“, sagt Robert Pulz anerkennend. Der Medewitzer, im Hauptberuf der Feuerwehrchef in Halle ( Saale), stellt nicht nur auf die Ausrüstung mit Fahrzeugen und Technik und Ertüchtigung von Löschwasserreserven ab. Er verweist auch auf das vielfältige Engagement der Ehrenamtlichen für das Dorfleben. „Die personelle Lage sollte jedoch dringend Anlass zur Sorge geben“, mahnt der Abgeordnete.

2016 waren es 100 Einsätze In den Jahren 2012 bis 2018 haben die zwölf Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr Wiesenburg/Mark insgesamt etwa 71 Einsätze pro Jahr absolviert. Hundert wurden im Unwetterjahr 2016 erreicht. 2018 waren es 46 Brandbekämpfungen und 35 technische Hilfeleistungen. Im Jahr davor: 80 technische Hilfen und 15 Löscheinsätze.

Denn: Die Analyse der Fachleute hat ergeben, dass 76 Prozent der Feuerwehrleute von Montag bis Freitag tagsüber gar nicht verfügbar sind, weil sie auswärts arbeiten oder ihren Arbeitsplatz nicht verlassen dürfen. Lediglich 46 Einsatzkräfte könnten tatsächlich ausrücken, um zu retten, zu bergen und zu schützen. Lediglich in Wiesenburg, Reetz, Lehnsdorf und – mit Abstrichen – in Grubo könnte jederzeit eine Staffel einsatzbereit aufgeboten werden.

Hilfsfristen noch einzuhalten

Die bereits bestehende Kooperation und die vergleichsweise schnelle Erreichbarkeit aus den Nachbardörfern garantiert derzeit noch, dass die Hilfsfristen von 13 bzw. 18 und 20 Minuten bis zum Eintreffen am Einsatzort in der Regel eingehalten werden können. „Um die notwendigen Funktionsstärken gemäß dem Schutzziel zu erreichen, müssen bei personalintensiven Einsätzen, insbesondere bei Gebäudebränden, wie bisher mehrere Einheiten parallel und zeitgleich alarmiert werden“, heißt es in der Konsequenz.

Die Kameraden aus der Gemeinde Wiesenburg/Mark im Einsatz nach Unwetter. Beim Beseitigen der Bäume von der Fahrbahn wird Hand in Hand gearbeitet Quelle: FFw Wiesenburg

Damit zumindest die Technik zeitgemäß ist, wird sie personalabhängig und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten stetig erneuert. Die Bestandsaufnahme hat ergeben, dass als nächstes der Ersatz für die Kleinlöschfahrzeuge in Jeserig/ Fläming und Reppinichen ansteht. Ferner soll Ende 2021 ein neues Tanklöschfahrzeug im Lehnsdorfer Gerätehaus postiert werden.

Durchschnittsalter: 40 Jahre

Die Stärkung der Kinder- und Jugendarbeit ist also eine dringende Aufgabe, sagt Thomas Raible. Die Feuerwehrleute in der Gemeinde Wiesenburg/Mark sind im Durchschnitt über 40 Jahre alt. Die Löschgruppen in Benken, Reetzerhütten und Mützdorf haben momentan sogar keinen einzigen Unter-30-Jährigen mehr in ihren Reihen.

Experte Thomas C. Raible hat den Gefahrenabwehrbedarfsplan der Gemeinde Wiesenburg/Mark aktualisiert. Quelle: René Gaffron

Doch auch kurzfristig gibt es noch Reserven. Der Anteil der Gemeinde-Angestellten unter den Feuerwehrleuten wird als ausbaufähig betrachtet. Aktuell zählen lediglich fünf von 80 kommunalen Angestellten dazu. Bei Neubesetzungen von Stellen soll dies künftig mit berücksichtigt werden.

Außerdem gibt es laut Erhebung 371 Einpendler zu den 752 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in der Gemeinde Wiesenburg/Mark. Es sollte also geprüft werden, ob dort Kameraden aus anderen Kommunen zur Unterstützung aktiviert werden können.

Von René Gaffron