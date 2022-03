Wiesenburg

Ayscha wurde in Afghanistan geboren. Die Zehnjährige lernt in der Wiesenburger Grundschule „Am Schlosspark“ und erzählt, dass sie einmal Ärztin werden möchte. Mit ihren Geschwistern und Freunden spielt sie am Sonntag in der Kunsthalle Wiesenburg.

Dort sind Sport- und Spielelemente aufgebaut, die von Kindern aus Syrien, der Ukraine und aus Deutschland geteilt werden. Sie zeigen dabei unbewusst, wie Verständigung funktionieren kann, ohne dass alle die gleiche Sprache sprechen.

Kinderlachen begleitete das Kennenlernfest in der Kunsthalle Wiesenburg. Quelle: Bärbel Kraemer

Was den Kindern im Spiel gelingt, fällt Erwachsenen manchmal nicht ganz so leicht. Ein Grund, warum das Team des Wiesenburger Familienzentrums ein Willkommensfest organisiert hat. „Ich wäre sehr glücklich, wenn sich daraus wieder Patenschaften entwickeln würden“, sagt Regine Schönenberg aus Jeserig/Fläming. Sie erzählt, dass 2015, nachdem erste syrische Flüchtlingsfamilien in Schmerwitz ein Dach über dem Kopf gefunden hatten, ebenfalls so ein Fest gefeiert wurde.

Paten gesucht

Einheimische und Neuankömmlinge konnten sich in diesem Rahmen begegnen, kennen lernen und Kontakte knüpfen. Regine Schönenburg erinnert sich, dass aus jenem Treffen Patenschaften entstanden und Einheimische sich bereit erklärt hatten, Flüchtlinge bei Behördengängen oder Arztbesuchen zu begleiten und ihnen halfen, sich im neuen Alltag zurechtzufinden. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die vielen Menschen, die das Land bereits verlassen haben, soll der Patenschaftsgedanke von 2015 wieder angekurbelt werden.

Durch das erneute Fest soll Einheimischen und Neuankömmlingen wieder Gelegenheit gegeben werden, sich zu begegnen. Regina Schönenberg hofft, dass sich wie 2015 Menschen finden, die den Flüchtlingen aus der Ukraine als Paten zur Seite stehen. Wer als Pate helfen möchte, kann sich im Familienzentrum melden. Und sie hofft, dass es auch den Geflüchteten hilft, untereinander in Kontakt zu treten.

Begegnungen erwünscht beim Kennenlernfest in der Kunsthalle Wiesenburg. Quelle: Bärbel Kraemer

Bei Dagmar und Winfried Kriegler in Wiesenburg haben bereits zehn Ukrainer ein Dach über dem Kopf gefunden. Sie sind gemeinsam auf dem Fest, das auch hilft, dass Erlebte zumindest für kurze Zeit zu vergessen. Hinter den zwei Mädchen, zwei Jungen, fünf Frauen und einem Mann, die aus Odessa und Charkow stammen, liegen furchtbare Erinnerungen.

Sie haben den Schrecken des Kriegs erlebt und ihre Heimat verloren. Und sie leben in der Angst um die Ehemänner, die das Land nicht verlassen durften und im Krieg kämpfen sowie in der Sorge um Kinder, die sich in Russland aufhalten, wo ihnen die ukrainischen Pässe abgenommen wurden.

Das Kennenlernfest in der Kunsthalle Wiesenburg Quelle: Bärbel Kraemer

Die zehn Ukrainer stehen beispielgebend für tausende durch den Krieg auseinander gerissene Familien. Sie sind froh, an einem sicheren Ort angekommen zu sein und doch voller Sorge um Angehörige und Freunde.

Für kurze Zeit können Kummer und Sorgen vergessen werden. Zwischen dem gemeinsamen Essen und Spielen werden auch diverse Informationen weitergereicht. So zum Beispiel die positive Nachricht, dass für die ukrainischen Flüchtlinge in Wiesenburg spontan ein Deutschkurs organisiert wurde. Er findet immer dienstags um 14 Uhr in der Grundschule „Am Schlosspark“ statt.

Suche nach Lösungen

Cornelia Scholla, bis vor kurzem noch Schulleiterin an der Krause-Tschetschog-Oberschule in Bad Belzig, hat sich bereit erklärt, ihn zu übernehmen. Weitere Pädagogen wollen ebenfalls helfen. Neben positiven Dingen, kommen auch Probleme zur Sprache. So zum Beispiel, dass der Schulbesuch für die ukrainischen Kinder nicht so einfach möglich ist. Die Krieglers berichten, dass eine Untersuchung durch niedergelassene Ärzte vom Schulamt nicht anerkannt und auf eine amtsärztliche Untersuchung bestanden wird.

Viele Gesprächsfäden in verschiedenen Sprachen, laufen zusammen, auseinander und wieder zusammen. Nachdem viele Menschen die Geflüchteten bereits mit Sachspenden unterstützt haben, ist es für Regina Schönenberg ein weiterer Erfolg, dass am Ende rund 70 Frauen, Männer und Kinder in der Kunsthalle zusammengekommen sind.

