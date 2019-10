Wiesenburg

Was hat der Christliche Glaube mit dem Milchkaffee und dem Klimawandel auf der Erde zu tun? Eine Antwort auf diese Frage gibt es vielleicht schon zum Wochenausklang. Dann jedenfalls soll die Arbeitsweise der Evangelischen Gemeinde Wiesenburg/Mark speziell unter die Lupe genommen werden. Denn sie beteiligt sich an der Initiative „Gemeinde N“

In Trägerschaft der Kommunalen Ökumene Treptow-Köpenick soll der Nachhaltigkeitsgedanke in Politik, Kirche und Zivilgesellschaft etabliert werden. Mehr denn je auf dem Lande. Auf Klimaschutz wird deshalb besonderes Augenmerk geschenkt. Das Projekt ist bis 2020 begrenzt und hat in Lütte bereits die Jugend bewegt. Die gesammelten Erfahrungen und Empfehlungen sollen dann weiteren Kirchenvertretern bekannt gemacht werden.

Als Gäste werden Carsten Brinzing aus Reetz-Mahlsdorf und Anne Römpke aus Brück erwartet. Mit ihnen soll eine Bestandsaufnahme erfolgen –woher etwa der Strom im Gottes- und Pfarrhaus kommt und wie der Kirchenacker bewirtschaftet wird. Jung und Alt sind dann aufgerufen, sich zu überlegen, wie der ökologische Fußabdruck verkleinert werden kann.

Nachhaltigkeitsabend – Freitag, 18 Uhr, im Pfarrhaus Wiesenburg

Von René Gaffron