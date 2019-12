Wiesenburger Eltern schmieren lieber selber Brote

Wiesenburg

In der Diskussion um Vollverpflegung in Wiesenburger Kitas ist noch keine Lösung in Sicht. Bei einer offenen Gesprächsrunde mit Eltern, Erziehern und Gemeindevertretern hat sich die Mehrheit der anwesenden Eltern gegen geliefertes Frühstück und Vesper ausgesprochen.

Viele von ihnen sind unzufrieden mit den Frühstücksangeboten, die in den Kitas ihrer Kinder ausgehängt wurden. Auch mit der Idee, dass Erzieher am Ende Brote schmieren, können sich die meisten nicht anfreunden.

Bürgermeister Marco Beckendorf ( Die Linke) hatte zu der Diskussionsveranstaltung in der Kunsthalle eingeladen. Hintergrund war neben der Essensversorgung in Kindertagesstätten auch die veraltete Kita-Satzung, die demnächst überarbeitet werden soll.

Vollverpflegung ist gesetzliche Pflicht

Gesetzlich ist jede Brandenburger Kommune dazu verpflichtet, Vollverpflegung in Kitas anzubieten. In der Region wurde das bisher nur in Bad Belzig umgesetzt. „Das ist ein Thema, das wir bisher gemieden haben“, erklärt Marco Beckendorf. Jetzt will die Gemeinde das Thema angehen – und bis zu den Sommerferien eine Lösung gefunden haben. Der Sozial- und Entwicklungsausschuss hat sich bereits für eine Vollverpflegung ausgesprochen.

Das Problem: Eine einheitliche Lösung wird für die sechs Wiesenburger Tagesstätten kaum möglich sein. Für die kleineren Einrichtungen in Medewitz und Reppinichen müssten Lieferdienste weite Wege zurücklegen, um ein paar Äpfel und Stullen zu transportieren. Für Kitagruppen mit weniger als 20 Kindern, die schon oft um ihre Existenz bangten, sei das wirtschaftlich kaum zu realisieren.

Bürgermeister Marco Beckendorf (Die Linke) brachte die Wiesenburger auf den neuesten Stand. Quelle: Hannah Rüdiger

„Gleichmacherei funktioniert nicht“

Ohnehin seien die kleinen Kitas auf dem Land mit größeren Einrichtungen in der Stadt nicht zu vergleichen, erklärt Marco Beckendorf. „Gleichmacherei ist nicht gut und funktioniert auch nicht“, sagt er. „Sie führt nur dazu, dass Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft nicht überleben können.“

Unklar sei an diesem Punkt, ob der Landkreis auch eine vollständige Selbstversorgung durchgehen lassen würde. Denkbar wäre deswegen eine Individuallösung für kleinere Kitas, in denen die Eltern weiterhin selber Frühstücksbrote für ihren Nachwuchs schmieren können. „In einem zukünftigen Gesetz soll drin stehen, dass Ausnahmen möglich sind, wenn sie begründet sind“, so der Bürgermeister. „Mehr wollen wir doch gar nicht.“

Viele Eltern machen Kindern gern Frühstück

Die meisten anwesenden Wiesenburger würden ihren Kindern auch weiterhin ihr eigenes Frühstück einpacken. „Ich möchte nicht, dass die Erzieher Schnitten schmieren, statt sich um die Kinder zu kümmern“, sagt eine Mutter aus Reetz. „Ich mache jeden Tag Frühstück für mein Kind – und ich mache das gern.“

An der vollen oder leeren Brotdose sehe sie genau, was dem Nachwuchs schmeckt und was nicht. Wenn das Frühstück direkt in die Kita geliefert wird, sehe sie nicht, was und wie viel das Kind überhaupt gegessen hat.

Zu der Diskussionsveranstaltung kamen Gemeindevertreter, Eltern und Erzieher. Quelle: Hannah Rüdiger

Nicht alle Kinder essen gesund

Unterstützer der Vollverpflegung argumentieren, dass nicht alle Kinder von Haus aus gesundes Essen mitbekommen. Eine Vollverpflegung würde allen Kindern ausgewogene Mahlzeiten bieten – wenn die Qualität der Essenslieferung stimmt. Damit keine Wiener mit Weißbrot auf dem Menü stehen, bräuchte es allerdings engere Absprachen mit den Caterern und bessere Angebote.

Am Ende des Abends bleiben viele offene Fragen. Die drängendste davon ist, ob Selbstverpflegung für einzelne oder vielleicht sogar alle Kitas in der Gemeinde weiterhin möglich sein könnte. Darüber hat letzten Endes der Landkreis zu entscheiden.

Mehr Erkenntnisse soll eine Informationsveranstaltung am 21. Januar bringen, bei der Regina Thinius vom Fachdienst für Finanzhilfen des Landkreises nach Wiesenburg kommt. Neben der Überarbeitung der Kitaelternbeitragssatzung soll es auch um die Umsetzung einer kreiseinheitlichen Ordnung gehen.

Von Hannah Rüdiger