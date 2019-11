Tierisches Jubiläum: Kleintierzüchter feiern 50-Jähriges

Medewitzerhütten

Am Anfang war vor allem Hartnäckigkeit gefragt. Denn die Idee einer neunköpfigen Gruppe von Kleintierzüchtern aus Medewitz, für ihr Hobby einen Verein zu gründen, fiel nicht sofort auf fruchtbaren Boden.

„Der damalige Vorstand des Verbands der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter Belzig (VKSK) war zunächst nicht überzeugt, dass es in der kleinen Gemeinde mit einem Verein klappen sollte“, erinnert sich der heutige Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Medewitz, Detlef Schrödter. „Die Kaninchenzüchter sollten sich im Verein Brück und die Geflügelzüchter im Verein Belzig anmelden.“

Persönliches Gespräch mit dem Vorstand

Aber die Züchter Ewald Kohl und Hans Adolph hätten nicht locker gelassen und den damaligen Kreisvorsitzenden des VKSK für ein persönliches Gespräch besucht. Und in der darauffolgenden Kreisvorstandssitzung sei dann schließlich die Gründung des Vereins genehmigt worden.

Das alles ist mittlerweile 50 Jahre her. Am ersten Novemberwochenende des Gründungsjahres 1969 wurde im Saal zu Medewitz die erste Ortsschau mit rund 70 Tieren durchgeführt. In seinen Anfangsjahren musste sich der Verein die Käfige dafür noch von anderen Vereinen leihen.

Für die Bewertung durch die Preisrichter kommen die Tiere auch auf die Waage. Quelle: Josephine Mühln

Der Termin aber ist zur festen Tradition geworden. Und so hat sich auch am vergangenen Wochenende das Dorfgemeinschaftshaus in Medewitzerhütten wieder in einen großen Ausstellungsraum für Kaninchen, Enten, Tauben und Hühner verwandelt.

Wenngleich die Anzahl der Tiere und die Vielfalt der ausgestellten Rassen in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen sei, wie Hans-Joachim Naruhn, stellvertretender Vereinsvorsitzender, erzählt. „Früher haben wir immer zusätzlich ein Zelt aufgebaut, um alle Tiere unterzubringen. Außerdem hat der Verein bis 2011 jährlich die Kreisschau für Wassergeflügel ausgerichtet.“

Preisrichter bewerten die Tiere Bereits am Freitag hat die Bewertung der ausgestellten Tiere durch Preisrichter stattgefunden. Sie schauen sich bei den Kaninchen Fell, Ohren, Beine und Zähne an. Bei den Hühnern wird beispielsweise auf Kamm, Schnabel, Augen und Kehllappen geachtet. Sonnabend und Sonntag war die Ausstellung für Besucher und interessierte Käufer geöffnet. Außerdem waren bei einer Tombola Tiere zu gewinnen. Beim Auf- und Abbau unterstützt werden die Kleintierzüchter unter anderem vom Bauhof der Gemeinde Wiesenburg/Mark sowie dem Wiesenburger Parkverein.

Zu Spitzenzeiten – Ende der 70er- und Anfang der 80er-Jahre – zählte der Verein etwa 52 Mitglieder. Aktuell seien es noch 16, davon neun aktive Züchter, berichtet Detlef Schrödter. Nachwuchs zu finden, ist auch für den Kleintierzuchtverein Medewitz keine leichte Sache. „Wenn wir junge Leute finden, gehen sie für ihre Ausbildung oft weg“, sagt Hans-Joachim Naruhn. Der Altersdurchschnitt liege derzeit etwa bei 60 Jahren. Nur zwei der Mitglieder seien 30 Jahre alt.

Einen ähnlichen Abwärtstrend hat auch das Besucherinteresse hingelegt. „In den 80er- und 90er-Jahren hatten wir bei unseren Ausstellungen einen hohen Zuspruch“, erinnert sich Detlef Schrödter. „Besucherzahlen von 700 bis 1000 waren keine Seltenheit.“ Als Ursache dafür sieht der Vereinsvorsitzende einen Wandel in der gesellschaftlichen Einstellung zur Kleintierhaltung.

Immer am ersten Wochenende im November veranstaltet der Kleintierzuchtverein Medewitz seine Kleintierschau. Ausgestellt und bewertet werden Kaninchen, Enten, Hühner und Tauben unterschiedlicher Rassen. Quelle: Josephine Mühln

„Was früher unter dem Begriff ’Selbstversorger’ als selbstverständlich galt, ist heute an manchen Stellen eher verpönt“, sagt er. Um das Problem abzuwenden, könne beispielsweise über eine Kooperation mit anderen Vereinen nachgedacht werden.

Dennoch ist der Verein bemüht, seinen Besuchern am Ausstellungswochenende eine große Vielfalt an Rassen zu präsentieren. Hans-Joachim Naruhn war allein mit rund 40 Tieren vertreten – Kaninchen, Hühnern und Tauben. Der 68-Jährige ist seit 1974 Mitglied im Verein, war früher auch als Jugendwart tätig und hat seit vier Jahren den stellvertretenden Vorsitz inne.

Geselliges Miteinander ist wichtig

Wichtig sei in den zurückliegenden 50 Jahren stets das gemeinschaftliche und gesellige Miteinander gewesen – inklusive Vereinsausflügen, Besuchen von anderen Kleintierausstellungen und regelmäßigen Treffen der Mitglieder.

Von Josephine Mühln