Klimawandel: Der Orgel in Wiesenburg geht die Luft aus

Wiesenburg

Der Klimawandel macht der Orgel in der Wiesenburger Marienkirche schwer zu schaffen. Sie war nach zwei trockenen Sommern im wahrsten Sinne des Wortes verstimmt und ihr Wohlklang nicht mit einer der sonst üblichen Wartungen herzustellen.

„Die Disharmonien bleiben selbst Laien nicht verborgen“, ist sich Werner Oeler sicher. „Weil der Luftdruck fehlt, klingt es wie bei einer Flöte, in die zwar ausdauernd, aber nicht kräftig genug hinein geblasen wird. “ Als erfahrener Organist lässt er wissend um das Malheur das entsprechende Register aus. Doch die Lösung sollte nicht von Dauer sein. Vorerst ist die barocken Instrumentenkönigin – erbaut 1775 bei Johann Ephraim Hübner in der Lutherstadt Wittenberg – erst einmal repariert und gestimmt.

Anzeige

Feldsteinkirchen wohl temperiert

Hartmut Beyer von der Firma Schuke hat die Orgel kürzlich instand gesetzt. Das Problem besteht seiner Aussage nach darin, dass ihr die Luft in Größenordnungen verloren geht. Nicht die zunehmende Hitze ist das große Problem für die Konstruktion. Denn die Feldsteinkirchen gelten eigentlich als wohltemperiert. Dank der dicken Wände und kleinen Fenster erfolgt die Akklimatisierung der Gotteshäuser erst ganz allmählich. Doch eine angenehme Kühle reicht eben nicht.

Weitere MAZ+ Artikel

Wichtig: Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen passen. Quelle: René Gaffron

„Das Problem für das Holz ist die fehlende Luftfeuchtigkeit“, erklärt Hartmut Beyer. „Es schrumpft und reißt“, so der 58-Jährige. Knapp über 50 Prozent zeigt sein Messgerät an. Um die 70 Prozent wären für den Erhalt eigentlich dienlich –vor Jahresfrist war es vielleicht nur die Hälfte.

Folgerichtig sei heutzutage kaum noch Befall mit Schimmel zu verzeichnen, der sich früher häufig in den Gotteshäusern ausgebreitet hat. Jetzt treten dafür die Risse im trockenen Holz zutage. Betroffen sind zwar nicht die Prospektpfeifen aus Metall. „Aber im Innern sind die Schäden nicht zu übersehen“, so der Fachmann.

Lederstreifen dichten Risse ab

„Die Windlade, welche die Pfeifen des zweiten Manuals mit Luft versorgt, verzeichnete ebenfalls einen deutlichen Riss, so dass die Pfeifen, die darauf stehen, ebenfalls verstimmt klangen“, bestätigt Hartmut Beyer. Dort, wo die Lücken absehbar nicht mehr geschlossen werden konnten, hat er Lederstreifen als Abdichtung geklebt. 1026 Pfeifen mussten nun einen Tag lang aufeinander abgestimmt werden.

Das Holz in der Orgel ist so trocken wie noch nie. Quelle: René Gaffron

Ob das Holz bei zunehmender Feuchtigkeit noch einmal passend in Form kommt, wird vom Experten eher bezweifelt. Am ehesten müsse daher das Raumklima schon präventiv beeinflusst werden: Türen öffnen, wenn es draußen geregnet hat und feucht durchwischen oder nasse Laken aufhängen, lauten die vielfach kursierenden Tipps von Leidensgenossen.

Instrumente vielerorts betroffen

Dabei handelt es sich bei der Wiesenburger Marienkirche keineswegs um einen Einzelfall. Auch in Schlamau musste ein Konzert und in Reetz sogar die Orgelweihe verschoben werden. „Gleichwohl sind die Menschen sehr mit der Orgel verbunden, wie sie bei einem Benefizkonzert unter Beweis gestellt haben“, so Pfarrer Stephan Schönfeld.

Knapp 1500 musste für Reparatur und Stimmen bezahlt werden. Zu zwei Dritteln ist der Betrag bereits aus Spenden seit vergangenem Herbst gedeckt, so der Geistliche.

Die Hübner-Orgel Klingt wieder. Für 1. August ist ein Konzert angekündigt. Quelle: René Gaffron

Nun klingt das Instrument wieder. Demnächst wird Klaus Eichhorn aus Berlin, ein ausgewiesener Kenner von Orgeln, darauf spielen. Werke von vor 250 Jahren will er zu Gehör bringen.

Das Konzert mit Klaus Eichhorn beginnt am 1. August um 16 Uhr.

Von René Gaffron