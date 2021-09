Kochbuch von „Pro Reetz“ geht weg wie warme Semmeln

Reetz

Das Hausmannskost und Omas Rezepte heutzutage niemanden mehr hinter dem Ofen hervor locken, haben die Reetzer längst widerlegt. Das 2019 erstmals aufgelegte Back- und Kochbuch ist bereits mit 500 Exemplaren im Umlauf, und auch die zuletzt nachgedruckten 100 Hefte sind bald wieder vergriffen. „Nachdem wir auch beim Parkfest in Wiesenburg einige Exemplare ausgeben durften, haben wir noch ungefähr 40 Stück“, sagt Eva Loth vom Verein Pro Reetz.

Die Reetzerin war maßgeblich an der Rezeptesammlung beteiligt, die unter anderem alte Rezeptbücher von Hedwig Heinrich und Ilse Modehn sowie von Rezepte für Wild von Hans-Joachim Kalkofen in einem kompakten Heft versammelt. Illustriert wurde dieses mit alten Fotografien und Bildern der Kinder aus der Kita Zwergenland. Gedichte von Ute Paulmann-Boll geben der Publikation zusätzliche Würze.

Die Spendenbereitschaft der Leute sei hoch gewesen, sagt Loth, sodass nach den ersten 200 Exemplaren weitere 200 gedruckt werden konnten, gefolgt von noch einmal 100 Heften. Anfragen erhielt der Verein nicht nur aus dem Fläming und Brandenburg an der Havel, sondern sogar aus München und Sachsen-Anhalt. Gefördert wurde das Projekt auch durch den Landkreis und seine Offensive „Aktiv sein im Alter“.

Zur Galerie Damals und heute: Essen und Trinken ist in Gemeinschaft immer viel schöner. Fotos aus dem Kochbuch gewähren einen Blick in die Reetzer Vergangenheit.

Auch Heimatliebe geht durch den Magen

„Wir hatten schon mit entsprechender Resonanz aus der Region gerechnet. Aber dass das so hohe Wellen schlägt? Zumal es ja kein professionell produziertes Kochbuch ist“, sagt Eva Loth. Vor allem bei „auswärtigen“ Reetzern und Menschen mit Sehnsucht nach dem Hohen Fläming sorgen Rezepte wie ‚Klump mit Birnen‘, der Milchreis nach Reetzer Art (mit Salami!) oder der ‚Mausebraten‘ für reges Interesse.

Neben den ganz alten Rezepten, für deren Übertragung die Sütterlin-Kenntnisse von Ortsvorsteherin Marion Gante unschätzbar waren, sind auch DDR-Klassiker wie zum Beispiel ‚LPG-Kuchen‘ vertreten. Viele Interessenten würden einfach die Machart und den Geschmack von damals vermissen, als man nicht alle Zutaten immer kaufen konnte und sich zu helfen wusste, sagt Loth. „Und dann stirbt eben leider auch die ältere Generation langsam weg, und mit ihnen dieses praktische Wissen um die alten Gerichte.“

Das Heftcover zeigt den Buchdeckel eines der verwendeten Rezeptebücher. Quelle: Moritz Jacobi

Nächstes Koch-Event im Oktober

Umso besser, dass sich die Reetzer am 2. Oktober 2021 ab 14 Uhr wieder zum gemeinschaftlichen Kochen im Dorfgemeinschaftshaus am Sportplatz einfinden. Eingeladen, sind alle, die Lust und Laune haben. Nachdem bei der ersten Kochveranstaltung 2019 der flämingtypischen Klump mit Birnen zubereitet wurde, fiel die Wahl in diesem Jahr auf Kartoffelpuffer mit Zwiebeln und Apfelmus.

Die genaue Uhrzeit ist zeitnah bei Eva Loth zu erfragen unter 033849/50664.

Von Moritz Jacobi