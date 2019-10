Neuehütten

Eine Person ist am späten Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der B 107 verletzt worden. Gegen 16.30 waren zwischen Wiesenburg und Neuehütten zwei Autos frontal zusammen gestoßen.

Ein 74-Jähriger, der mit seinem Ford nach Wiesenburg unterwegs war, ist aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort krachte der Wagen mit einem in Richtung Neuehütten fahrenden Renault zusammen. Dabei wurde der 72-Jährige an dessen Steuer leicht verletzt. Rettungskräfte untersuchten den Mann erst an der Unfallstelle und brachten ihn dann zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, aus dem er jedoch kurze Zeit später wieder entlassen werden konnte.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wurde auf über 16.000 Euro geschätzt.

Von René Gaffron