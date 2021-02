Kreisumlage: Beckendorf will Absenkung um mehr als vier Prozent

Bad Belzig

Die Senkung der Kreisumlage bleibt das Ziel der Amtsdirektoren und Bürgermeister in Potsdam-Mittelmark. „Wir plädieren für eine Senkung um 4,12 Prozentpunkte auf 37,38 Prozent“, erklärt Marco Beckendorf (die Linke). Der Verwaltungschef der Gemeinde Wiesenburg/Mark ist Finanzexperte in der Riege der Rathauschefs.

Da ihre Haltung zwar vor der Erstellung des Kreisetats für 2021 abgefragt, auch in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses nochmals vorgetragen wurde, letztlich aber unberücksichtigt blieb, haben sich die Amtskollegen entschlossen, die nach ihrer Einschätzung laufende Ungerechtigkeit auf allen Kanälen zu publizieren für jeden verständlich und nachvollziehbar.

Amtskollegen üben Solidarität

„Wir stehen geschlossen zu den getroffenen Aussagen“, bekräftigt der Vorsitzende Reth Kalsow (CDU). Seiner Meinung nach ein Dokument der entgegen gesetzten Stimmungen in der sonst oft gepriesenen kommunalen Familie.

Es wird dokumentiert, dass der prosperierende Kreis bei zunehmender Einwohnerzahl und steigenden Einnahmen, doch gleich bleibendem Umlage-Hebesatz über immer mehr Geld verfügt. „Eigentlich soll die Kreisumlage nur Defizite decken. Tatsächlich türmen sich die Rücklagen auf“, ärgert sich auch Reth Kalsow aus Groß Kreutz/Havel. „Immer wird zwar ein Minus kalkuliert und dann doch mit dickem Plus abgeschlossen“, beschwert er sich. Da muss doch jemand merken, dass es nicht passt.

Kämmerer André Köppen hat jüngst erläutert, dass ein Großteil der 140 Millionen Euro schon für primäre Aufgaben reserviert ist. Insofern ist zumindest nicht davon auszugehen, dass der Kreistag Potsdam-Mittelmark der Intention der Amtsdirektoren und Bürgermeister folgen wird und Verzicht übt.

Vielmehr wird gerade gerungen, für welchen Zweck noch Geld bereitgestellt werden sollte. Neben dem bewährten Kreisentwicklungsbudget für die strukturschwachen Kommunen, das auf drei Millionen Euro verdoppelt werden soll, gibt es zwei Hand voll weitere Programm-Vorschläge: Digitalisierung in Schulen, Katastrophenschutz und Sportförderung gehören zum breiten Spektrum.

Kreistag trifft Entscheidungen

„Alle Antragsteller sind angehalten, in sich zu gehen, und zu gewährleisten, dass ihr Einsatz mit den Haushaltszielen des Kreises Potsdam-Mittelmark in Einklang gebracht wird“, lautet die Empfehlung von Landrat Wolfgang Blasig (SPD). In einer Woche soll über das Zahlenwerk entschieden werden.

„Wir betteln dann beim Kreis um unser Geld und müssen uns für Investitionen sogar verschulden“, stellt Marco Beckendorf klar. Dennoch nicht einmal seine Links-Fraktion nimmt das Anliegen der Städte und Gemeinden auf. Zum einen sei die ursprünglich an der Niemöllerstraße sogar erwogene Erhöhung des Umlagesatzes auf 43 Prozent schon abgewendet worden. Zum anderen wollen auch die Kreistagsabgeordneten etwas gestalten, heißt es aus Parlamentarierkreisen.

Einzig die AfD-Fraktion beantragt 40,5 statt 41,5 Prozent als Umlagesatz. In keinem Ausschuss war die Vorlage mehrheitsfähig.

