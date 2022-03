Krieg in der Ukraine: Nastja Humenjuk findet Zuflucht in Reetz und hilft Landsleuten

Reetz

Familie Humenjuk ist in Reetz und somit erst einmal in Sicherheit. Zur Ruhe kommen wird sie trotzdem so schnell nicht. Wie auch? In ihrer Heimat herrscht gerade Krieg.

Sie kommt aus der Nähe von Czernowitz in der Westukraine. „Von den Angriffen des russischen Militärs war dort zwar noch nichts zu spüren. Doch schon viele Menschen aus dem Osten waren auf der Flucht. Das ist gar kein gutes Gefühl gewesen“, bestätigt Nastja Humenjuk. Tapfer versucht die 19-Jährige bei der Erinnerung ihre Tränen zu unterdrücken.

Ukrainer erlebten Flucht als Geduldsprobe

Gleich als die Invasion am 25. Februar begann, hatte Vater Valeri beschlossen, seine Tochter, ihren fünf Jahre jüngeren Bruder Arsen sowie Ehefrau Irina nach Deutschland zu holen. Er ist einer von zwei ukrainischen Arbeitern, die bei der Elki-Milchproduktion in Reetz beschäftigt sind. Die beiden Männer machten sich in Abstimmung mit dem Arbeitgeber auf den Weg nach Polen, um dort ihre Liebsten dort in Empfang zu nehmen.

Geflüchtet aus der Ukraine: Irina, Valeri und Nastja Humenjuk haben ein Quartier in Reetz bezogen. Die Einheimischen haben eine kommunale Notwohnung hergerichtet. Quelle: Eva Loth

Der Weg über die Grenze war für das Trio durchaus dramatisch. Nicht nur weil die letzten fünf Kilometer zu Fuß zurückzulegen waren, sondern mit ihnen eine große Menge Menschen unterwegs war. Zehn Stunden dauerte es schließlich, bis die Einreise erfolgen konnte.

Nach den ersten Nächten im Arbeiter-Quartier konnte am Freitagabend die lange Zeit ungenutzte Notwohnung der Gemeinde Wiesenburg/Mark bezogen werden. Zwei Zimmer, Küche und Bad im Zentrum von Reetz sind in wenigen Tagen nach dem Leerstand renoviert worden. „Das ist viel besser, als ich es je erwartet hätte“, sagt Nastja Humenjuk.

Sprachkenntnis der Tourismus-Studentin gefragt

Für gewöhnlich studiert sie internationalen Tourismus in Kiew und will daran gern festhalten. So spricht ziemlich gut Englisch und kann sich deshalb mit Friederike Schmidt gut verständigen.

Die Reetzer haben eine lange ungenutzte kommunale Notwohnung im Dorf hergerichtet. Außerdem wurde Kleidung und Ausstattung gespende. Quelle: Eva Loth

Die Leiterin des Familienzentrums koordiniert die vielen ehrenamtlichen Helfer, die bei der Einrichtung mit angepackt haben: die Mitarbeiter des Bauhofes aktivierten wieder Strom- und Wasseranschluss, Tischler Uwe Friedrich kümmerte sich um die Türen und viele Freiwillige halfen mit beim Putzen und Möbel aufstellen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Außerdem besteht eine große Spendenbereitschaft. So ist schon eine Waschmaschine bereitgestellt worden“, bilanziert die Sozialarbeiterin dankbar. Wie sich schon am Wochenende herausstellte, wurde weiteres Engagement in der Gemeinde Wiesenburg/Mark nötig, die sich zur Aufnahme von Geflüchteten bereit erklärt hat.

Wichtigster Standortfaktor: W-Lan

Nastja Humenjuk leistete auch schon praktische Hilfe, war Sonntagabend als Übersetzerin im Einsatz, als etwa 30 Landsleute zunächstin der Wiesenburger Kunsthalle aufgenommen wurden.

Weil die Ukrainer in Reetz nicht motorisiert sind, bestehen Angebote, mit ihnen zum Beispiel einkaufen zu fahren. Dass die Familien trotzdem erst einmal viel Zeit am Elki-Standort verbringen, hängt mit der Internetversorgung zusammen.

Nastja Humenjuk in der Notwohnung in Reetz - Mobilfunk ist wichtig, um Kontakt in die Ukraine zu halten. Quelle: René Gaffron

Nur dort und im Dorfgemeinschaftshaus in der Grünen-Grund-Straße gibt es nämlich öffentliches W-Lan. „Das brauchen wir, um den Kontakt zu Verwandten und Bekannten zu halten“, sagt Nastja Humenjuk. Ihre Sorge gilt vor allem den Großeltern. Sie sind noch in der Ukraine.

Von René Gaffron