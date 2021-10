Wiesenburg

Die Tage des Tourismusvereins Wiesenburg sind gezählt. In einer außerordentlichen Versammlung im November sollen die etwa 40 Mitglieder die Auflösung zum 31. Dezember beschließen. Das hat die Vorsitzende Barbara Klembt erklärt.

Viele der Aufgaben, die Anfang der 90er Jahre zur Gründung unter dem Namen Fremdenverkehrsverein „Hoher Fläming“ geführt hätten, sieht sie erfüllt. Zu klären bleibt allerdings noch im Detail, wie die weitere Besichtigung von Heimatstube und Besteigung des Turms am Schloss Wiesenburg für die Besucher ermöglicht wird.

Anfang mit Zimmervermittlung

Die fachliche Interessenvertretung der Gastgeber und Veranstalter ist im Tourismusverband Fläming und im -Netzwerk „Hoher Fläming“ gegeben, wird eingeschätzt. Seinerzeit mussten noch die Zimmervermittlung für hauptsächlich private Quartier-Anbieter und die Werbung für die Region organisiert werden.

Schatzmeisterin Grit Pfeiffer gehört zu den wenigen Ehrenamtlichen, die am Wochenende im Turm des Wiesenburger Schlosses die Besucher empfangen und beraten. Quelle: René Gaffron

Selbst für die zu dem Zweck etablierten Kulturveranstaltungen wie Chortreffen im Schlosshof und Pfingstkonzert im Park zeichnen sich Perspektiven ab.

Die Besetzung der Informationsstelle im Torhaus des Schlosses gestaltet sich dauerhaft schwierig. Aktuell ist sie bis Jahresende – dank Arbeitsförderung vom Maia-Jobcenter – von Montag bis Freitag geregelt. Um überhaupt für die erneute Genehmigung einer solchen Stelle in Frage zu kommen, müsste sich der Verein erst einmal die Gemeinnützigkeit erarbeiten, was die Tourimusförderung per se nicht ist.

Am Wochenende nur Ehrenamtliche

Dann bräuchte es einen geeigneten Mitarbeiter, der auf Grund der Vermittlungshemmnisse den geförderten Posten übernehmen könnte. Die Personalie zeichnet sich nicht ab, erläutert Barbara Klembt.

Die ehemalige Bürgermeisterin Barbara Klembt ist Vorsitzende des Tourismusvereins Wiesenburg. Er wird sich zum Jahresende wohl auflösen. Quelle: René Gaffron

Obendrein sind die Wochenenden ein Problem. Keine Hand voll an Ehrenamtlichen ist mehr da, welche die 30 bis 50 Besucher an Sams-, Sonn- und Feiertagen empfangen und beraten könnte. Außerdem handelt es sich um reifere Semester. „Wenn sich ein Dutzend Mitglieder abwechseln könnte, wäre es wohl denkbar“, mutmaßt die ehemalige Bürgermeisterin.

Immer weniger wagen Aufstieg

Tatsache ist freilich auch, dass immer weniger Gäste den Weg über die Schlossbrücke auf sich nehmen. „Vor zehn Jahren waren es noch mehr als 7500, jetzt sind es weniger als 4000“, erklärt Barbara Klembt. Die Covid-19-Pandemie ist ihrer Einschätzung nach nicht die Hauptursache. Gerade die ältere Generation ist schlicht nicht so gut zu Fuß unterwegs.

Aufstieg zum Schlossturm Wiesenburg: Heimatgeschichtlich gestaltete Kammern können auf dem Zwischen-Geschoss in Augenschein genommen werden. Quelle: René Gaffron

Weil viele Besucher vis a vis im Rathaus bereits ihre Fragen stellen, wurde dort in diesem Jahr das Foyer entsprechend barrierefrei hergerichtet. Das Sekretariat der Verwaltung hat nun außerdem die touristische Zuständigkeit.

Standards nicht erfüllt

Wegen der Vemischung der Aufgabe hat die Fördermittelstelle darauf geachtet, dass nicht etwa der mit Standards besetzte Begriff Tourist-Information verwendet wird, erklärt der Wiesenburger Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke). Jetzt haben er und seine kreativen Mitstreiter die Bezeichnung „Touristerei“ (mit dem Informations-I am Ende) kreiert und so zumindest noch zusätzlichen Erklärungsbedarf.

Gleichwohl noch Personal aufgestockt wird, ist unwahrscheinlich, dass Rathaus-Mitarbeiter künftig die Besucher in den Turm begleiten werden. Dass er weiter offen steht, ist immerhin für weitere zwölf Jahre mit der Eigentümergemeinschaft des Schlosses vereinbart, berichtet der Verwaltungschef der Gemeinde Wiesenburg/Mark.

Aufstieg und Aussicht zum Schlossturm Wiesenburg mit Blick auf Torhaus, Heimatstube und heimatgeschichtlich gestaltete Kammern auf Zwischen-Geschoss. Quelle: René Gaffron

Die Kommune nutzt das historische Gemäuer mietfrei, zahlt Nebekosten und Rücklage und kümmert sich – mit Fördergeld – um den Erhalt des Torhauses, wo der Putz bröckelt und Wände reißen.

Museum braucht Alternative

Doch selbst wenn der Einlass per Karte oder Drehkreuz an der Turm-Pforte noch technisch realisierbar wäre, müssten wohl die im Bergfried ausgestellten Exponate ausgeräumt und gesichert werden. Es handelt sich teilweise um Leihgaben anderer Museen und Privatpersonen. 2007 wurden beispielsweise die 16 Kammern auf halber Höhe jeweils thematisch zur Heimatgeschichte gestaltet. Dass sie nicht ohne Aufsicht dort bleiben, scheint gewiss.

Nochmal in Szene gesetzt wird alles am 30. Oktober. Anlässlich der Aktion „Feuer und Flamme für unsere Museen in Potsdam-Mittelmark“. der Tourismusverein Wiesenburg wird mit Fackeln und Kerzen den Weg weisen – wobei der Besuch von 14 bis 18 Uhr gar kostenfrei ist.

Von René Gaffron