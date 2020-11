Lehnsdorf

Im Hohen Fläming scheint die Welt in Ordnung. „Zwei Tage in Lehnsdorf bringen mich absolut zur Ruhe“, sagt Lore Stefanek. Dort hat die Schauspielerin vor mehr als zwei Jahrzehnten die Entschleunigung gesucht und gefunden. Lange bevor sie jetzt mehr oder weniger zwangsweise in aller Munde ist.

Dieses Mal genießt sie die schönen Herbsttage besonders. Denn die Österreicherin ist gerade aus ihrer Heimat zurück gekehrt. Dort war sie für eine Theaterproduktion in Wien, als ein Attentäter am 2. November im Zentrum vier Menschen getötet und 23 weitere Personen verletzt hat. „Ein Freund aus Frankreich rief an und fragte mich nach dem Befinden, während ich noch gar nicht mitbekommen hatte, welches Drama sich um die Ecke quasi ereignet hatte“, schildert Lore Stefanek den Moment.

Anzeige

Zwölf erfolgreiche Aufführungen

Bemerkenswert. Mit diesem Freund hatte sie zwei Tage nach den Anschlägen in Paris – am 23. November 2015 – während eines Gastspiels die Orte dieses Terrors besucht.

In der österreichischen Hauptstadt stand sie gerade im Theater in der Josefstadt auf der Bühne. Claus Peymann hat sie für seine Produktion „Der deutsche Mittagstisch“ von Thomas Bernhard engagiert gehabt. Zwölfmal nach der Premiere im Herbst wurde das Stück aufgeführt, ehe der Lockdown die Alpenrepublik lähmte und obendrein noch ein Schock dazu kam.

Lore Stefanek aus Lehnsdorf auf der Bühne in "Der Freispruch" am Theater in der Josefstadt Wien Quelle: Philine Hofmann

„ Wien ist meine Heimat“, sagt die 77-Jährige. Zwar in Bratislava geboren ist sie in der Nachkriegszeit dort aufgewachsen. „Es war damals eine dunkle Stadt – jetzt scheint sie hell“, findet Lore Stefanek. „Mein Herz gehört jedoch Berlin“, räumt sie ein. Hier spielt sie seit 2005 an der Schaubühne am Lehniner Platz: „ Zu meiner Freude in „ Hedda Gabler“ mit so erfolgreichen Kollegen wie Katharina Schüttler, Jörg Hartmann und Lars Eidinger “, berichtet sie.

Im Krimi mit Katrin Sass

Von dort war sie auch der Regisseurin Maris Pfeiffer im Gedächtnis geblieben. So kam es unlängst nicht nur zur Anfrage bei der Agentur und schließlich Besetzung der leider textlosen Opferrolle im Usedom-Krimi „Schmerzgrenze“ ( ARD). Sondern damit ging ein Wiedersehen mit Max Hopp einher. Er spielt in den Staatsanwalt in der Krimi-Serie mit Katrin Sass und hat sein Handwerkszeug unter anderem bei Lore Stefanek erlernt. Von 1993 bis 2001 hatte sie eine Professur an der Hochschule für Schauspielkunst „ Ernst Busch“ in Berlin.

Neben dem eigenen Spiel auf den Brettern, die angeblich die Welt bedeuten, sowie dem Wechsel der Perspektive als Regisseurin liegt ihr das Vermitteln des künstlerischen Handwerks vor allem am Herzen. Die jetzt ebenfalls noch verkörperten Rollen für Film und Fernsehen sind erst eine späte Passion, gesteht Lore Stefanek. „Zum Glück altert die Gesellschaft, so dass auch ein paar ältere Gesichter auf die Bildschirme kommen“, kokettiert sie.

Film als neue Passion

Als Absolventin des Max-Reinhardt-Seminars Wien bestand ihr Bestreben zunächst nicht darin, Rollen in den Unterhaltungsfilme der 60er- und 70er-Jahre zu erhalten. Dann fehlte wegen der vielen Theater-Projekte in Deutschland und Österreich die Zeit. Inzwischen reizen Lore Stefanek auch diese Herausforderungen. „Im Theater ist es ein klarer Raum mit dem Publikum, in dem Du agierst. Am Set braucht es Geduld und Disziplin und professionellen Umgang mit der Kamera.“

Die Bretter, die ihre Welt bedeuten. Lore Stefanek aus Lehnsdorf auf der Bühne in "Der Freispruch" am Theater in der Josefstadt Wien Quelle: Philine Hofmann

Immerhin beherrscht Lore Stefanek das so gut, dass sie 2019 in einer Episode der Sky Serie „The New Pope“ mitgewirkt hat. „Als die Anfrage kam, habe ich mich intensiv vorbereitet und erstmals einen Bewerbungsfilm in Englisch abgegeben, so die Protagonistin. Mit Erfolg. Die Dreharbeiten – inklusive Begegnungen mit Weltstar Jude Law und dem Regisseur Paolo Sorrentino – führten in einen sehr malerischen Küstenort bei Rom.

Mondscheinnacht war das Argument

Nicht dass die Seniorin spezielle Erdung bräuchte. Gesucht und gefunden haben Lore Stefanek und Lebensgefährtin Sabine Zurmühl ihr Heim 1997, als eine bereits nach Bad Belzig übersiedelte Kollegin von dem Landstrich schwärmte. Eigentlich sollte es nur eine Datsche sein, dann wurde es das kleine Haus im damals noch Nachkriegszustand. „Aber die sternenklare Nacht im Mondschein bot trotzdem Argumente genug“, resümiert das Paar heute.

Architektin und einheimische Handwerker haben Wünsche, finanziellen Rahmen und Know how zusammengebracht, um das Häuschen gleich neben der Dorfkirche schick herzurichten. Und die beiden sind längst integriert. „Wir haben damals einen Dorfplan gezeichnet, um uns die Familien-Namen zu den Grundstücken einzuprägen“, berichtet Lore Stefanek. Inzwischen sind sie mit vielen im Dorf befreundet, registrieren das Sterben von Alteingesessenen und den Zuzug neuer Nachbarn.

Zur 800-Jahr-Feier 2015 hat Lore Stefanek mit Joachim Lehmann Szenen zur Geschichte des 100-Seelen-Dorfes geschrieben und mit einem hoch motivierten Dorfensemble aufgeführt. Derlei Aufregung verzeichnet der Ort gerade nicht.

Schauspielerin Lore Stefanek fühlt sie sich im Hohen Fläming zum Malen inspiriert. Quelle: René Gaffron

Lore Stefanek hat indes Anschluss beim Kunstverein „Hoher Fläming“ in Bad Belzig und greift selbst öfter zu Pinsel und Farben. Allein der Blick in den Garten inspiriert. Wenn sie dort allein malt, ist die Gefahr, sich erneut mit dem Corona-Virus zu infizieren, eher gering. „Ich hatte ihn im Frühjahr“, berichtet sie. Der Antikörpertest hat auch zu Tage gefördert, dass die Abwehr nicht von Dauer ist. Deshalb genießt Lore Stefanek gern die Idylle abseits der großen Welt.

Lesen Sie auch

Von Rene Gaffron