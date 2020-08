Jeserig/Fläming

Auch das traditionelle Seefest in Jeserig/ Fläming musste Corona bedingt ausfallen. Die Einwohner des Dorfes wollten aber trotzdem im Sommer eine kleine Veranstaltung auf die Beine stellen.

Der ursprüngliche Gedanke, den Spielplatz einzuweihen, wurde verworfen. „Es ist Ferienzeit und viele Kinder sind gar nicht da“, sagte Ortsbeiratsmitglied Roland Haag der MAZ am Wochenende.

Lichterkette um den See

Also musste eine neue Idee her. Und die kam von Regine Schönberg in Form einer Lichterkette um den See. So trafen sich die Einwohner am Samstag, um mit Lichtern um das Gewässer zu wandern.

Schönberg hatte zur musikalischen Unterhaltung die Playlist des Seefestes aus dem vergangenen Jahr mitgebracht, welche die Einwohner damals zusammengestellt hatten.

Überraschung für Kinder

Für die Kinder gab es kleine Beutelchen mit Überraschungen drin. So wurde es bei Würstchen vom Grill und Getränken doch ein ansprechender Ersatz für das entfallene Seefest.

Von Eva Loth